Einzelkritik: Die Noten der Spieler von Hannover 96 beim SC Freiburg

Matthias Ostrzolek: Konnte seine gute Leistung gegen den HSV nicht wiederholen. Schaltete sich zwar immer wieder in der Offensive ein, viel zu oft landete der Ball jedoch beim Gegner. Note: 3,5.

Salif Sané: Behielt in einer oftmals konfusen Abwehr meistens den Überblick. Note: 2,5.

Florian Hübner: Ersetzte den verletzten Felipe, agierte jedoch oftmals unsicher verlor zu viele Zweikämpfe. Blieb nach der Halbzeit in der Kabine. Note: 4.

