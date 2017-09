Einzelkritik zu VfL Wolfsburg gegen Hannover 96: Das sind die Noten

Koen Casteels: Hatte nicht wirklich viel zu tun, aber wenn er gebraucht wurde, war er da. In der zweiten Halbzeit bewahrte er den VfL vor dem Ausgleich. - Note: 2

Koen Casteels: Hatte nicht wirklich viel zu tun, aber wenn er gebraucht wurde, war er da. In der zweiten Halbzeit bewahrte er den VfL vor dem Ausgleich. - Note: 2 © dpa

Felix Uduokhai: Kam für den verletzten Marcel Tisserand in die Partie und lieferte eine starke Vorstellung ab. Unaufgeregt und zweikampfstark präsentierte sich der 20-Jährige an seinem Geburtstag, hatte Pech beim Gegentor, als er angeschossen wurde. - Note: 2 © dpa

Robin Knoche: Machte in der Dreierkette einen ordentlichen Job, war meist eng an seinen Gegenspielern dran. Hatte aber viel mit Jonathas zu kämpfen. - Note: 3 © Hermstein

Yannick Gerhardt: War kaum zu sehen. In die Offensive schaltete er sich auf der linken Seite zu selten ein, defensiv hatte er häufig Probleme mit den 96ern, sah beim Gegentor nicht gut aus. - Note: 5 © Imago/regios 24