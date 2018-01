Einzelkritik: Werder Bremen in Noten gegen Hoffenheim

Niklas Moisander: Der Finne hatte in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause mit einem Kopfball die beste Chance der Bremer in den ersten 45 Minuten. Hatte ansonsten keine Zeit für Ausflüge nach vorne, war mit Gnabry und Uth schwer beschäftigt. Hatte das 2:1 für Werder auf dem Fuß, doch Voigt rettete. NOTE 3

Niklas Moisander: Der Finne hatte in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause mit einem Kopfball die beste Chance der Bremer in den ersten 45 Minuten. Hatte ansonsten keine Zeit für Ausflüge nach vorne, war mit Gnabry und Uth schwer beschäftigt. Hatte das 2:1 für Werder auf dem Fuß, doch Voigt rettete. NOTE 3 © imago

Ludwig Augustinsson: Schlug sich in Halbzeit eins nach einem Zweikampf beide Knie blutig und musste behandelt werden. Konnte wenige offensive Akzente über die linke Seite setzen, hatte gegen Kaderabek defensiv genug zu tun. Wurde etwas besser in Halbzeit zwei. NOTE 4 © imago