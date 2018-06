Eis-Boom in Moskau: WM und Hitze kurbeln Verkauf an

Die vielen Fußballfans auf den Straßen während der WM und die sommerlichen Temperaturen haben den Eiskonsum in Moskau in die Höhe schnellen lassen. „Normalerweise verkaufen wir 200 Tonnen Eis am Tag, derzeit sind es 300 Tonnen“, sagte Gennadi Jaschin, Generaldirektor des Verbands der Eisverkäufer, der Agentur Tass am Dienstag. „Und weil das Wetter so schön ist, erwarten wir einen Anstieg auf bis zu 400 Tonnen täglich.“ Solche Mengen würden sonst nur bei besonders heißem Sommerwetter Mitte Juli verkauft.