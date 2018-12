Eiserne Lady im Pelzmantel: Eiskunstlauf-Legende Jutta Müller wird 90 Jahre alt

Jutta Müller war eine der schillerndsten und erfolgreichsten Trainerinnen des DDR-Sports. Linientreue und SED-Mitgliedschaft hielten die „Eiserne Lady“ des Eiskunstlaufs nicht davon ab, mit Pelzmantel in den Arenen der Welt an der Seite ihrer Schlittschuh-Größen deren Erfolge zu feiern. Die 57 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen sind die einmalige Bilanz von Jutta Müller, die 1928 in Chemnitz als Jutta Lötzsch auf die Welt kam.