Eishockey-Finale im Liveticker! Gelingt Deutschland gegen Russland die Sensation?

Danny aus den Birken: Der Keeper wechselte sich in den ersten Spielen noch mit Timo Pielmeier ab. Aber in den wichtigen Spielen gegen Norwegen und Schweden setzte der Bundestrainer Marco Sturm auf den Torhüter vom EHC München. Er ist der sichere Rückhalt für das Team, hält fast alles, was auf seinen Kasten kommt. © getty/Squire

Christian Erhoff: Vor den Olympischen Spielen war er als Fahnenträger im Gespräch, bekam sogar viele Stimmen. Er ist die absolute Leitfigur der Mannschaft, spielte jahrelang in der NHL und spielt aktuell für die Kölner Haie. Er ist für das Aufbauspiel der Deutschen zuständig und schaltet sich immer wieder in das Offensivspiel mit ein. Er hat einen gewaltigen Schlagschuss und lässt sich auch von harten Checks nicht stoppen. © getty/Squire

Frank Hördler: Wenn es in der Verteidigung zur Sache geht, ist Hördler selten weit weg. Er wirft sich in jeden Schuss, checkt gut und zieht auch mal aus der Distanz ab. Zudem ist er eine treue Seele. Seit 2003 spielt er für die Eisbären Berlin. © getty

Moritz Müller: Er ist ein harter Hund, wirft sich für seine Kollegen in Schüsse und checkt seine Gegenspieler gnadenlos in die Bande. Zudem hat er einen guten Schuss von der Blauen Linie. Der Kapitän der Kölner Haie spielt sichere Pässe und bekommt daher viel Eiszeit von Bundestrainer Marco Sturm. © imago/Bildbyran

Yannic Seidenberg: Er war der Siegtorschütze in der Overtime gegen die Schweiz und spielt wie aus den Birken in München. Er ordnet das Angriffsspiel der deutschen Mannschaft. "Dort bin ich gut aufgehoben, wenn ich von hinten den Überblick habe", sagte er in Pyeongchang. Er ist mehr der Arbeiter und Vorbereiter als der Torschütze. © getty/How

Marcel Goc: Er ist der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und Wortführer in der Kabine. Im Angriff wirbelt der Center vor dem gegnerischen Tor. Wie Erhoff sammelte auch Goc Erfahrung in der NHL und kehrte 2015 zu den Adler Mannheim zurück. Von den San Jose Sharks wurde er 2001 in der ersten Runde gedraftet. © getty/Meyer

Patrick Reimer: Der 35-jährige Stürmer schoss Deutschland mit seinem Tor in der Overtime gegen Schweden ins Halbfinale. Von ungefähr kam das nicht. Er ist der wohl wichtigste Stürmer der Deutschen, fehlte aber in zwei Spielen verletzungsbedingt. In der DEL ist er Rekordtorschütze, wurde gar dreimal als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Aktuell spielt er für die Nürnberg Ice Tigers. © getty/Squire

Dominik Kahun: Kaum ein Angriff ohne den Center des EHC München, kaum eine Chance, an der er nicht beteiligt ist. Sein Gewaltschuss war es auch, den Reimer gegen Schweden ins Tor ablenkte. Aufgewachsen ist der 22-Jährige übrigens in Tschechien, bevor er nach Deutschland zog. Neben Leon Draisaitl gilt er als eines der größten Talente des deutschen Eishockeys. Das beweist er gerade in Pyeongchang. © getty/Benett

David Wolf: Der gebürtige Düsseldorfer lief schon für die Hannover Scorpions auf und spielt seit 2016 für die Adler Mannheim. Der Stürmer zeichnet sich durch sein körperbetontes Spiel aus. 2014 machte er auf sich aufmerksam, weil er einen Gegenspieler des ERC Ingolstadt in einem Play-off-Spiel mit mehreren Schlägen niederstreckte. Benedikt Schopper verlor sechs Zähne, Wolf wurde lange gesperrt und verpasste dadurch die WM. 2015 unterschrieb er in der NHL, konnte sich aber nicht durchsetzen. © getty/Benett

Brooks Macek: Wenn er auf dem Eis steht, wird es für die gegnerischen Teams oft gefährlich. Der Deutsch-Kanadier ist enorm schnell auf dem Schlittschuh und hat eine gute Übersicht. Das kommt ihm vor allem im Power-play gelegen, wenn Platz auf dem Eis ist. Er ist aktuell einer der besten Scorer-Punkte-Sammler des deutschen Teams. © getty/How

Björn Krupp: Der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp (aktuell Coach der Eisbären Berlin) ist Deutschlands erster Spieler, dessen Vater auch schon Olympiaspieler war. Krupp wurde in Atlanta geboren. Über die Kölner Haie kam er nach nach Wolfsburg und ist unter Coach Pavel Gross gereift. Ähnlich wie der Vater ist Krupp physisch stark und ein mutiger Schussblocker. © imago/Schreyer