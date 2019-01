Erfolg im Penaltyschießen: Hannover Indians bezwingen Tilburg Trappers mit 4:3

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga die Tilburg Trappers nach starker Leistung mit 4:3 (0:2, 2:0, 1:1) nach Penaltyschießen bezwungen. Viele der 2127 Zuschauer schauten auf Arnoldas Bosas und waren auf die Heimpremiere des Neuzugangs gespannt. Doch das Spiel war gerade mal zwei Minuten alt, da trauten die Fans ihren Augen nicht. Die Trappers führten mit 2:0 – durch einen klassischen Doppelschlag. Max Hermens und Mickey Bastings trafen innerhalb von 15 Sekunden.

Peleikis trifft in Überzahl

Erst im zweiten Abschnitt kamen die Indians in Schwung. Nach starker Vorarbeit von Igor Bacek hämmerte Branislav Pohanka den Puck zum 1:2 ins Netz (23.). Rund drei Minuten später stand es 2:2, Robert Peleikis egalisierte in Überzahl (27.). Zur Mitte dieses Drittels erhielten die Indians die Chance, um erstmalig in Führung zu gehen. Alexei Loginov erhielt nach einem Bandencheck gegen Bacek eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Trotz guter Einschussgelegenheiten nutzten die Gastgeber die anschließende Fünf-Minuten-Überzahl aber nicht zum 3:2.