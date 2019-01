Eishockey-Oberliga: Icefighters Leipzig verlieren in Halle 3:4

Halle. Leipzig und die Derbys. Das passt zurzeit im Eishockey mal so gar nicht. Bei den Saale Bulls mussten die Exa Icefighters Leipzig am Sonntag die sechste Derby-Niederlage in Serie einstecken. Beim 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) hatten die Sachsen durchaus eine große Siegchance, boten eine tolle Partie, nutzten jedoch im Vergleich zum Gegner nicht so effektiv ihre Chancen.