Eishockey-Schock: Schiedsrichter im Krankenhaus

Was für ein Ei! Whitehawks Torwart Tom Stewart wurde im FA-Trophy-Spiel gegen die Dulwich Hamlets vom Schuh eines Gegenspielers getroffen. Obendrein gab’s vier Gegentreffer beim 1:4. Und das in den letzten 20 Minuten. Bitter! © Twitter

Eishockey-Schiedsrichter nach Crash im Krankenhaus

Was war passiert? In der 45. Minute der Partie prallen Köln-Stürmer Lucas Dumont und der Linienrichter unabsichtlich zusammen. Kowert wird dabei an die Bande gedrückt und prallt anschließend brutal mit dem Hinterkopf auf das Eis auf. Das Spiel wird minutenlang unterbrochen. Der Eishockey-Schiedsrichter ist kurz nach dem Unfall benommen und muss behandelt werden. Erst nach einigen Minuten wird der DEL-Schiri mit einer Trage vom Eis gezogen. Dabei soll er ansprechbar gewesen sein. Trotzdem wurde er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.