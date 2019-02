Eishockey: Scorpions feiern Schützenfest ‐ Indians-Serie reißt in Tilburg

Der Scorpions-Offensivdrang hatte bereits nach 40 Minuten eine Schallmauer durchbrochen. Denn nach zwei Dritteln hatten die Gastgeber vor 856 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisarena schon zweistellig getroffen. Die Berliner dagegen erlebten ein Horror-Wochenende: Am Freitag verloren sie bereits mit 0:8 daheim gegen die Saale Bulls Halle, nun gab es 15 Stück in Mellendorf.

Scorpions deklassieren Berlin

Nach dem ersten Drittel führten die Scorpions durch Treffer von Patrick Schmid (6.), Chad Niddery (8.) und Matt Wilkens (20.) mit 3:0. Bei konsequenterer Ausnutzung der eigenen Überlegenheit und der Abgabe von mehr Torschüssen hätte das Team von Dieter Reiss höher führen können – holte aber Versäumtes in den restlichen 40 Minuten nach. Schmid (22., 37.), Niddery (24., 57.), Dennis Arnold (31.), Sebastian Lehmann (36.), Sean Fischer (37.), Björn Bombis (40., 46., 52.), Robin Ringe (44.), Marius Garten (50.) trafen zum 15:0, teilweise nach sehenswerten Kombinationen. Den Schlusspunkt setzten trotzdem die Preussen: Tyler Brower gelang das späte Tor zum 15:1-Endstand, womit er Scorpions-Torhüter Enrico Salvarani ein weiteres Spiel ohne Gegentor vermieste.