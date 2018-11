Eishockey: Scorpions unterliegen Hamburg - Indians souverän gegen Halle

Ihre bislang letzte Heimniederlage haben die Hannover Scorpions in der Eishockey-Oberliga im März in den Play-offs gegen den EC Peiting kassiert. Nun war es wieder soweit. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss verlor in der Hus-de-Groot-Eisarena mit 4:5 gegen die Crocodiles Hamburg.

Patrick Schmid (16.), Goran Pantic (24.) und Schmid (27.) brachten die Scorpions jeweils in Front, Lennart Palausch (17.), Aaron Reinig (25.) und Brian Bölke (33.) egalisierten für Hamburg. Mit dem Stand von 3:3 ging es ins Schlussdrittel, in dem die Crocodils durch Bradley McGowan (41.) erstmals in Führung gingen. Den Ausgleich von Marius Garten (45.) beantworte McGowan (46.) mit dem 4:5. Trotz guter Chancen wollte den Scorpions der erneute Ausgleich nicht gelingen.