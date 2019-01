Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller kritisiert ZDF scharf: "Alles bleibt wie es ist..."

Nationalspieler Moritz Müller kritisiert das ZDF dafür, das Freiluftspiel der Deutschen Eishockey Liga am Samstag im Sportstudio nicht thematisiert zu haben. „47 000 Menschen schauen sich ein so tolles Event an und ZDF-Sport erwähnt es nicht mit einem Wort im ,Aktuellen Fussballstudio', oh Entschuldigung ,Sportstudio'“, schrieb der Olympia-Silbermedaillengewinner am Montag in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. „Das in der Winterpause und ein Jahr nach dem Olympischen Erfolg. Alles bleibt wie es ist....Schade!“