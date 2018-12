Eisige Stimmung bei Hannover 96: So hart lässt Breitenreiter am Sonntag trainieren

Trainer Breitenreiter nahm seine Spieler nach der enttäuschenden Heimpleite so richtig ran. Im Mittelpunkt seiner Einheit standen Zweikämpfe und Sprints – der 96-Coach sendete ein starkes Signal und übte mit den Spielern das, was er gegen den deutschen Rekordmeister besonders vermisste. Balleroberungen und Aggressivität.

Eisige Stimmung bei eisigen Temperaturen: Nach dem bitteren 0:4 im Heimspiel gegen die Bayern und Tabellenplatz 18 herrscht am Tag danach Katerstimmung bei Hannover 96. Um 10:38 Uhr machten sich André Breitenreiter, Horst Heldt und Gerhard Zuber mit der gesamten Mannschaft auf zum Trainingsgelände.

Nach Bayern-Debakel: 96-Trainer Breitenreiter zählt Füllkrug an

Mehr zum 96-Training am Sonntag

Ballbesitz ist selbstverständlich nicht alles – aber mit 33 Prozent kann man gegen Bayern natürlich nichts reißen. Keine einzige Ecke und keine einzige Abseitsposition stehen ebenfalls für wenig Teilnahme am Spiel. ©

Hannover 96 – FC Bayern München in der Statistik: Die nackten Zahlen

Sprints zur Strafe

Auf engstem Raum ging es für Füllkrug, Anton, Schwelger und Co darum, den Ball zu behaupten. In fünf Gruppen à vier Spieler traten die 96-Profs im Eins gegen Eins gegeneinander an. Dabei ging es ordentlich zur Sache - die Verlierer mussten immer wieder als Strafe zum 150-Meter-Sprint ansetzen.