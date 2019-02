Eislöwen-Kapitän Pielmeier: „Playoffs haben begonnen“

Dresden. Der Countdown läuft. Noch sechs Spiele sind in der Vorrunde der DEL2 zu absolvieren, bevor die heiße Phase der Saison mit Playoffs und Playdowns beginnt. Für die Dresdner Eislöwen geht es dabei um jeden Punkt, denn der Tabellenzehnte hat nur vier Punkte Rückstand auf Platz sieben, aber auch nur drei Zähler Vorsprung auf Rang elf, der die Abstiegsrunde bedeuten würde.

„Jetzt will sich jede Mannschaft in Position bringen, da ist es besonders wichtig, auch auswärts zu punkten“, weiß auch Eislöwen-Trainer Bradley Gratton. Und gerade auf fremdem Eis sieht es für die Blau-Weißen in dieser Spielzeit bislang ziemlich mau aus, nur 18 der insgesamt 62 Punkte konnten auswärts geholt werden.

Pielmeier fordert Verbesserungen im Unterzahlspiel

Kapitän Thomas Pielmeier verrät, dass die Elbestädter zuletzt schon die Rituale geändert haben, um die Anlaufzeit im Spiel nach langen Busfahrten zu verkürzen. „Wir steigen jetzt schon früher aus dem Bus aus und laufen zwanzig Minuten bis zur jeweiligen Eishalle zu Fuß“, so der Kapitän, der nach der Pleite in Crimmitschau noch einmal betont: „Wir müssen schauen, dass wir von der Strafbank wegbleiben und wir in bestimmten Situationen einfach auch etwas ekelhafter agieren. Wenn man so will, haben die Playoffs für uns schon begonnen, denn wir müssen uns von Spiel zu Spiel neu ausrichten. Wir müssen gerade beim Unterzahlspiel wieder mehr Schüsse blocken, besser vorm Tor aufräumen.“

Eigentlich scheint der Gegner an diesem Freitag aber für die Eislöwen gerade recht zu kommen, denn gegen Kaufbeuren konnten die Elbestädter bislang alle drei Partien gewinnen. Dennoch warnt Bradley Gratton: „Wir haben gegen Kaufbeuren in dieser Saison bereits ein paar gute Spiele gezeigt. Aber das allein hat nichts zu sagen. Für uns kommt es darauf an, unsere Fehler zu minimieren und unser System kontinuierlich über 60 Minuten auf das Eis zu bringen. Auch wenn man in einem Spiel zurückliegt, darf man sich nicht aufgeben. Man muss fortwährend investieren.“

Verteidiger Sebastian Zauner fällt verletzungsbedingt aus

Man könne sich auch nicht zurücklehnen und hoffen, dass man am letzten Spieltag alles klar macht. „Wir müssen jetzt die Punkte holen“, betont Gratton noch mal. Auch gegen Deggendorf am Sonntag daheim (16 Uhr) wird es keine leichte Aufgabe. „Sie haben einen neuen Trainer und sich zuletzt sehr gut präsentiert. Sie geben nie auf. In dieser Liga kann ohnehin jeder gegen jeden gewinnen“, so der Coach.