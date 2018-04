Eiszeit bei RB Leipzig im Frühling: Vertragsgespräche unterbrochen, viel Verunsicherung

15 Gegentore in vier Spielen, weit und breit Verunsicherung. Die Vertragsgespräche sind aufs Ende der Saison verschoben worden. Bei RB Leipzig wird es ungemütlich. Sogar die Europa League ist in Gefahr.

Leipzig. Alarmstimmung bei RB Leipzig. Der Vizemeister hat nach dem 2:5 gegen die TSG Hoffenheim nicht nur die Champions League aus den Augen verloren, sondern die dritte Klatsche innerhalb von zwei Wochen kassiert. Mit solchen Ergebnissen wird es für den Tabellensechsten in den verbleibenden drei Partien auch im Rennen um die Europa League ganz eng. Trainer Ralph Hasenhüttl fand nach der bitteren Heimpleite, 0:3 lag seine Mannschaft zur Halbzeit noch nie zurück, bereits auf dem Rasen deutliche Worte: „Wenn wir in den letzten Spielen nicht wieder eine Schippe drauflegen und diese Fehler hinten abstellen, haben wir dort oben auch nichts verloren. Dann haben wir zwar ganz nette individuelle Qualität, aber als Mannschaft nicht die Qualität, dort oben zu stehen. Daran habe ich meine Mannschaft sehr schnell nach dem Schlusspfiff erinnert.“

Dabei hatte der Verein bereits vor dem Hoffenheimspiel dafür gesorgt, dass der volle Fokus dem Bundesligaendspurt gilt. Alle Vertragsgespräche wurden bis Mitte Mai auf Eis gelegt. Sportdirektor Ralf Rangnick erklärte: „Wir haben dem Trainer gesagt, dass wir in den verbleibenden Spielen den Fokus darauf brauchen. Das gilt für alle. Auch für mögliche Spieler wie Timo Werner oder andere. Wir werden bis zum Ende der Saison keine Vertragsgespräche führen, sondern das unmittelbar nach dem Ende wieder aufnehmen. Und auch insgesamt dann noch mal die Saison analysieren.“

In den verbleibenden drei Partien gilt es für RB Leipzig nur noch, den Fokus nach hinten zu richten – die eigene Abwehr wieder in den Griff zu bekommen. Besonders bitter: Am Samstag brachten zwei der erfahrenen Spieler den Vizemeister auf die Verliererstraße. Torwart Peter Gulacsi nahm das 0:1 auf seine Kappe, Willi Orban erwischte nicht nur bei seinem Patzer vor dem 0:2 keinen guten Tag. „Es braucht nicht viel, um den ein oder anderen im Moment zu verunsichern“, meinte Hasenhüttl.

An den Entscheidungen des Coachs liegt das nicht, erklärte Gulacsi: „Das ist eine ganz bittere Phase, vor allem defensiv. Für mich als Torwart auch. Aber es ist nichts Taktisches, sondern sind einfach zu viele individuelle Fehler.“ Trotzdem weiß der Trainer genau, dass ihm die zwei vergangenen Wochen (1:4 gegen Leverkusen, 2:5 in Marseille, 1:1 in Bremen) bei den Vertragsverhandlungen im Sommer von den Vereinsverantwortlichen zuungunsten ausgelegt werden. „Ja, das müssen sie ja. Es ist auch neu für mich, in so kurzer Zeit 15 Tore zu kassieren.“, sagte Hasenhüttl konsterniert.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Lässt sich von den katastrophalen Böcken seiner Vorderleute anstecken, sieht bei mindestens zwei Toren alt aus. Note 4. © GEPA Pictures (16) Lukas Klostermann: Hat das 1:0 auf dem Fuß, zaudert. Anfang vom Ende. Hat große Probleme mit den TSGlern, die seine Seite bespielen. Note 5. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Der 18-jährige Innenverteidiger geht wenigstens mit fliegenden Fahnen unter. Note 4. © GEPA Pictures (4) Willi Orban: Rabenschwarzer Tag des Abwehrchefs, verschuldet das 0:2, patzt vorm 1:4. Note 5. © GEPA Pictures (3) Bernardo: Auf links in vielerlei Hinsicht überfordert. Note 5. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Noch einer der Besseren in einem vor allem defensiv versagenden Team. Note 3. © GEPA Pictures (13) Stefan Ilsanker: Gebrauchter Tag für den Österreicher. Fehlerbehaftet, bleibt zur Pause in der Kabine. Note 5. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Fängt gut an, versucht viel und sieht eine rote Karte, die hätte gelb sein müssen. Note 3. © GEPA Pictures (17) Bruma: Ein, zwei hübsche Dribblings, ansonsten brotlose Kunst. Note 4. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Viel unterwegs, verpasst frei vor Baumann das 2:5. Note 4. © GEPA Pictures (18) Ademola Lookman: Muss das 1:1 machen. Macht es nicht und läutet die Pleite ein. Gut: Seine Vorarbeit zum 2:5. Note 4. © GEPA pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Reibt sich auf, sorgt für Unruhe, aber natürlich nicht für die Wende. Note 3. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Kommt erst zur zweiten Halbzeit, kurbelt an, schießt das Hoffnung machende 1:3, staunt Bauklötze über die Bolzen der Abwehr. Note 2. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Bringt Geschwindigkeit in die RB-Abwehr und schießt das 2:5. Note 2. © GEPA Pictures

Um den Europapokal für nächste Saison nicht komplett zu verspielen, immerhin hat der Tabellensiebente aus Frankfurt am Samstag auch verloren, fordert Sportdirektor Rangnick: „Unser Spiel gegen den Ball muss wieder in den Fokus. Wir müssen besser als Mannschaft verteidigen und den Turnaround kriegen.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Emil Forsberg (RB Leipzig): „Das Ergebnis und die Rote Karte sind bitter. Ich treffe meinen Gegenspieler im Lauf mit dem Arm. Allerdings hätte der Schiedsrichter schon vorher pfeifen können, weil ich extrem gehalten wurde. Es tut mir vor allem auch für unsere Fans leid - so ein Resultat haben sie nicht verdient. Wir können uns nur für den Top-Support bedanken." © Christian Modla Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim): "Wir sind heute sehr zufrieden. Was soll ich da sagen – das lief perfekt. Ich muss viel früher mein erstes Bundesliga-Tor machen. Für dieses muss ich etwas in die Mannschaftskasse legen. Wie viel weiß ich gar nicht. Leipzig ist eine sehr starke Mannschaft. Wir haben etwas tiefer gestanden und gute Konter gespielt. Mit dem 3:0 im Rücken und der Roten Karte war das Spiel gelaufen. Wir sind oben dabei, haben noch drei Spiele und glauben an uns. Alles ist möglich." © imago/Karina Hessland Diego Demme (RB Leipzig): „Ein gebrauchter Tag. Wir hatten die Chancen zur Führung, haben diese nicht genutzt. Dann haben wir uns die ersten Gegentore quasi selbst reingehauen. Auch wenn es abgedroschen klingt: Wir müssen das Spiel abhaken, haben nun noch drei Partien, in denen wir alles geben werden - allein schon für unsere Fans!" © Christian Modla Julian Nagelsmann (Trainer Hoffenheim): „Es war ein kurioses Spiel, das für mich gerade schwer zu greifen ist. In den ersten 30 Minuten hatten wir viele Probleme, konnten aber die Chancen in Tore ummünzen. In der zweiten Hälfte haben wir besseren Zugriff bekommen und das hat mir gut gefallen. Nach dem Platzverweis wurde es dann leichter. Aber gegen einen sehr guten Gegner fällt der Sieg vielleicht ein bisschen zu hoch aus." © Christian Modla Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, das hat Hoffenheim bestraft. Nach der Roten Karte war das Spiel dann leider gelaufen. Unsere Fans waren großartig, haben uns auch nach dem Rückstand bis zum Schluss unterstützt. Wir haben gerade eine schwierige Phase, werden in den letzten drei Spielen aber noch einmal alles raushauen." © 2018 Getty Images Mark Uth (TSG Hoffenheim): "Das Spiel war sehr intensiv, aber natürlich auch sehr gut. Es läuft – bei mir und der Mannschaft. Egal wer spielt, wir sind alle gut drauf. Leipzig hat heute ein paar Fehler gemacht und die haben wir eiskalt genutzt. Wir wollen noch drei Spiele gewinnen und dann schauen wir, wohin uns das führt." © 2018 Getty Images Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Die Formation war ein Versuch, Ballgewinne zu generieren und selber das Spiel zu machen. Das Problem war, dass wir am Anfang kein Tor gemacht haben. Sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. Insgesamt haben wir zu viele Fehler gemacht, die dann zu den Gegentoren geführt haben. Nach dem Platzverweis war das Spiel quasi gelaufen. Die Fehler müssen wir in den nächsten Spielen abstellen, sonst haben wir da oben nichts zu suchen.“ © Christian Modla Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): "Wir haben zwei Heimspiele hintereinander gegen Mitwerber um die Champions-League-Plätze zu Hause klar verloren und allein in diesen beiden Heimspielen neun Gegentore kassiert. Wenn du so viele Tore kassierst, kannst du natürlich nicht gewinnen. Deshalb war das heute ernüchternd und das Spiel schon in der Halbzeit vorentschieden.“ © 2017 Getty Images

Trotz Rückschlägen zusammenstehen – dass das funktioniert, hat der Fanblock von RB Leipzig am Samstag bewiesen. Nach den Auseinandersetzungen beim Montagsspiel vor knapp zwei Wochen präsentierten sich die Anhänger wieder als Einheit und unterstützen die Mannschaft auch noch lautstark, als sie 1:5 zurücklag. Der Fanverband schrieb hinterher auf Facebook: „Allerdings fehlt der Mannschaft irgendwie das, was eine Mannschaft ausmacht. Füreinander einstehen, Zusammenhalt und der gemeinsame Wille zum Sieg. Lasst uns den Spielern zeigen, dass wir das Ziel Europa gemeinsam schaffen können.“

Morgen 11 Uhr am Cottaweg dem Team zeigen: Wir stehen weiter hinter euch! Gemeinsam in die letzten Spiele für das groß Ziel: Auch nächste Saison international spielen! Gepostet von RB-Fans.de am Samstag, 21. April 2018

Dafür verabredeten sich die Fans am Sonntag fürs Auslaufen am Cottaweg, um gemeinsam mit Pauken und Trompeten zum Trainingsplatz zu ziehen. Schon am Samstagabend, als Coach Hasenhüttl noch nichts von dieser Aktion wusste, hatte er gesagt: „Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um den Zuschauern etwas zurück zu zahlen, was sie uns heute gegeben haben. Das war beeindruckend.“

