Eklat bei FIFA 19: Kiel-Profis in der VBL von Leverkusen-Spielern hart beleidigt

Die Virtuelle Bundesliga (VBL) in FIFA 19 wird seit dieser Saison als großer Liga-Wettbewerb ausgetragen. Insgesamt 22 Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga spielen dabei erstmals den Deutschen Klubmeister im eFootball aus - unter anderem auch Bayer Leverkusen und Holstein Kiel. Beim Aufeinandertreffen dieser beiden Teams ist es am 11. Spieltag nun zu einem Eklat gekommen: Die Bayer-Spieler Marvin Hintz (22, Nickname "B04_B4RV") und Fabian DeCae (21, "B04_Dubzje") beleidigten ihre Konkurrenten aus Kiel um Mario "elast1cooo“ Pflumm (22) hart: In einem Video ist zu hören, wie Hintz den Kieler als "Mongo" bezeichnet, später schießt noch DeCae hinterher: "Ich fi* euch." Eine echte Unsportlichkeit!**