Eklat bei Relegationsspiel: DFB-Vize Rainer Koch mit Bierbecher beworfen 

Der TSV 1860 München konnte sich mit 3:2 im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken durchsetzen. Doch die muntere Partie wurde in Saarbrücken von hässlichen Szenen überschattet. Der im Stadion ansässige DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch wurde von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Offenbar war dieser von einem Saarbrücken-Fan auf den DFB-Vertreter geworfen worden. Der Präsident von 1860 München, Robert Reisinger, bestätigte gegenüber der Bild den Vorfall