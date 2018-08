Vor dem fünften Spieltag in der 3. Liga kam es bei den Sportfreunden Lotte zum Eklat . Beim Donnerstagstraining boykottierte ein Großteil der Mannschaft die Übungseinheit. Offenbar sind die Spieler mit der sportlichen Leitung nicht einverstanden.

Die Sportfreunde Lotte sind bescheiden in die neue Saison gestartet. Gerade einmal ein Punkt steht nach vier Spieltagen zu Buche, hinzu kommt ein Torverhältnis von 1:7. Unter der Woche schied die Mannschaft auf dem Tecklenburger Land sogar gegen Regionalligist SV Rödinghausen aus dem Westfalenpokal aus. Rödinghausen schlug übrigens Dynamo Dresden im DFB-Pokal...

DFL-Boss Seifert greift Fan-Gruppe an: "Kann nicht behaupten, Dialog bringt nichts"

Die sportlche Leitung hatte am Donnerstag Konsquenzen aus den schwachen Auftritten gezogen und die Leistungsträger Tim Wendel, Alexander Langlitz, Nico Neidhart und Maximilian Oesterhelweg suspendiert. Trainer Matthias Maucksch traf diese Entscheidung nach Rücksprache mit dem Trainerteam, Beratern, Teammanager Thilo Versick und den Verantwortlichen des Vereins am Donnerstagvormittag, berichtet der Reviersport. „Wir unterstützen diese Maßnahme und werden dem Trainer den Rücken stärken“, sagte der Sportliche Leiter Manfred Wilke. „Wir wollen neue Strukturen schaffen, uns neu justieren und möglichst schnell in die Erfolgsspur finden“, wird Maucksch vom Reviersport zitiert.