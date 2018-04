Eklat um Max Meyer beim FC Schalke: Hat S04 gelogen?

Max Meyer und der FC Schalke 04 - der Abschied des Nationalspielers bei den Königsblauen wird offenbar schmutzig. Beim Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag saß der 22-Jährige nur auf der Tribüne. Weil er unter der Woche ein Vertragsangebot der Schalker (Vier Jahre für 5,5 Millionen Euro Gehalt) abgelehnt hatte und den Verein nach Ende der Saison verlässt? Offiziell wegen einer Fußverletzung - doch ausgerechnet Meyer selbst entlarvte den Grund wenig später als Lüge!

Der Noch-Schalker sagte nach der Partie in der Mixed-Zone angesprochen auf seine angebliche Blessur: "Was soll ich sagen? Verletzt war ich nicht."

Ein klarer Affront gegen Schalke 04! Schon zuvor entfernte Meyer seine Profilfotos in den sozialen Medien, die ihn als Spieler des FC Schalke zeigen, und ersetzte sie durch Bilder im Nationaltrikot.

Genau wie Meyer spielt auch Thilo Kehrer noch in Königsblau. Der Innenverteidiger ist Absolvent der Knappenschmiede, spielt seit 2012 für S04 und ersetzte zu Beginn der Saison 2017/18 Ex-Kapitän Benedikt Höwedes nach dessen Wechsel in die Serie A. Doch Vorsicht: Sein Vertrag läuft nur noch bis 2019.

Max Meyer: Ein ähnlicher Fall wie bei Leon Goretzka. Auch der U21-Europameister hat ein Angebot von S04 vorliegen, will aber nicht verlängern. Seit 2009 ist der kleine Dribbler für Schalke am Ball.

Sead Kolasinac: Im Sommer 2017 ging der Linksverteidiger ablösefrei zum FC Arsenal, nachdem er ein Schalker Angebot ausgeschlagen hatte. Seit 2011 hatte der gebürtige Karlsruher in Gelsenkirchen gespielt.

Benedikt Höwedes: Er blieb als einziges Schalke-Eigengewächs der jüngeren Vergangenheit fast seine gesamte Karriere in Gelsenkirchen. Von 2001 bis 2017 kickte der Innenverteidiger in Königsblau. Nach der Absetzung als Kapitän wechselte er zu Juventus Turin.

Leon Goretzka: Der 22-Jährige kam 2013 für knapp 3 Millionen Euro vom VfL Bochum, machte in Gelsenkirchen aber den entscheidenden letzten Schritt in seiner Entwicklung. 2018 läuft sein Vertrag aus, er wechselt ablösefrei zum FC Bayern.

Mittelfeldspieler Danny Latza spielt für den FSV Mainz 05. In der Bundesliga kam er bisher knapp 70 Mal zum Einsatz, für Schalke kickte er von 1998 bis 2011.

Julian Draxler: Von 2001 bis 2015 war der Weltmeister für seinen S04 am Ball. Der 23-Jährige spielt inzwischen für PSG, nachdem er Schalke für 43 Millionen Euro mit Ziel Wolfsburg verlassen hatte. Für Schalke kam er 170 Mal zum Einsatz und schoss 30 Tore.

Mesut Özil wurde von 2005 bis 2008 auf Schalke groß, begann in Gelsenkirchen seine Weltkarriere, die ihn über Werder Bremen und Real Madrid 2013 zum FC Arsenal führte. Für S04 bestritt der Weltmeister 43 Spiele.

Tedesco widerspricht Meyer

Den indirekten Lügen-Vorwurf wollte Schalke-Trainer Dominico Tedesco so nicht stehen lassen: "Max hat am Mittwoch das Training abgebrochen. Er hat auch am Abschlusstraining nicht teilgenommen und deshalb nicht gespielt. Freitag hat er gesagt, dass er wenig bis keine Schmerzen hat, aber er hat nicht trainiert", sagte der S04-Coach.