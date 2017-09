Eklat um Videobeweis: Köln will Protest nach Niederlage gegen BVB einlegen

Das zwischenzeitliche 1:1 von Neuzugang Andrey Yarmolenko war einer der wenigen Lichtblicke beim BVB. Der SPORTBUZZER hat die Dortmunder Spieler benotet. © dpa

Roman Bürki: Zuverlässig, souverän, abgeklärt – Roman Bürki wird für Borussia Dortmund immer wertvoller. In den ersten vier Pflichtspielen dieser Saison hielt der Schweizer seinen Kasten sauber, nun musste er in einer viertel Stunde gleich zwei Mal hinter sich greifen. Beide Male sah Bürki nicht gut aus, beide Male schlug der Ball neben ihm in der kurzen Ecke ein. Ein schwarzer Abend, in der Champions League ist mehr Klasse gefragt. Note: 5 © imago

Lukasz Piszczek : Neulich hat Dortmunds Marketingchef Carsten Cramer den Außenverteidiger Lukasz Pizczek mit den Worten geadelt: „Lukasz ist eine lebende Legende von Borussia Dortmund. Das unterstreichen seine Spielweise und seine Identifikation.“ Zudem ist Lukasz Piszczek der letzte Dortmunder, der beim Champions-League-Finale 2013 und nun gegen Tottenham in der Startformation des BVB gestanden hat. Mehr Routine geht kaum, doch das allein reicht nicht. Beim 0:1 ließ Piszczek seine rechte Außenbahn vollkommen offen, auch sonst wirkte der Pole unsicher und schaffte es vor dem 1:3 nicht, den Schuss von Kane zu blocken. Ein schwarzer Abend. Note: 5 © imago

Sokratis: Dortmunds Lebensversicherung in der defensiven Zentrale heißt Sokratis. Kein Zweikampf, dem der Grieche im dem grimmigen Blick aus dem Weg gehen, kein Kopfball, den er scheuen würde. Gegen Tottenham erwischte Sokratis einen gebrauchten Tag, bei den beiden Gegentreffern in der Anfangsphase verlor der sonst so robuste Verteidiger entscheidende Zweikämpfe. Note 5 © imago

Ömer Toprak: In der Hierarchie der Dortmunder Innenverteidiger ist Ömer Toprak die Nummer drei, aber weil Marc Bartra derzeit aufgrund von Adduktorenproblemen unpässlich ist, darf der türkische Nationalspieler von Beginn an auflaufen. Beim 1:2 durch Harry Kane ließ er den Mittelstürmer zum Abschluss kommen, stabilisierte sich danach jedoch zusehends und war in einer vogelwilden Abwehr noch am ehesten in der Lage, Ordnung zu schaffen. Note 4 © imago

Jeremy Toljan: Vor zwei Wochen fand Jeremy Toljan den Weg aus Hoffenheim nach Dortmund, nun durfte der U21-Europameister direkt die linke Außenbahn beackern, weil Kapitän Marcel Schmelzer verletzt ausfällt. Die Premiere ging gründlich in die Hose, weil Toljan so nervös war, dass man das bis auf den letzten Platz unter dem Stadiondach spürte. Selbst einfache Pässe und Ballannahmen misslangen. Toljan kämpfte und biss sich rein ins Spiel, wird aber im schwarz-gelben Trikot mit Sicherheit noch überzeugendere Darbietungen hinbekommen. Note 4 © imago

Nuri Sahin: Unter Thomas Tuchel war Nuri Sahin, der beim BVB kickt, seit er zwölf ist, nicht gut gelitten und bekam kaum Spielzeit. Beim neuen Trainer Peter Bosz ist die Wertschätzung wesentlich höher, er schätzt die Ballsicherheit und das strategische Geschick des 29-Jährigen. Das alles brachte Sahin ins Spiel, auffallend war jedoch auch, dass es Sahin nicht gelang, Tempo in die Dortmunder Aktionen zu bringen. Zudem verlor er nach hinten zu viele Zweikämpfe. Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Note 4 © imago

Mo Dahoud: Der junge Mann, der mit vielen Vorschusslorbeeren von der rheinischen Borussia aus Mönchengladbach zur westfälischen Borussia nach Dortmund gewechselt ist, wartet noch auf seinen Durchbruch. Gegen Tottenham durfte Mahmoud Dahoud überraschend von Beginn an ran und bemühte sich redlich, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Dahoud verrichtete viel Laufarbeit, doch Glanzlichter setzte er keine. Note 4 © imago

Christian Pulisic: Er steht unter besonderer Beobachtung, seit Ousmane Dembélé für 150 Millionen Euro nach Barcelona transferiert worden, schließlich soll Christian Pulisic die Lücke schließen, die der Weggang des französischen Zauberlehrlings gerissen hat. Bislang hat der 18-jährige Amerikaner die Aufgabe bravourös gemeistert, der BVB hat einen neuen Riesen auf der rechten Angriffsseite, der in Wembley gegen Serge Aurier jedoch zu wenig aus seinem Schnelligkeitsvorsprung machte. Zudem hatte er Pech, dass sein Tor keine Anerkennung fand, weil Aubameyang im Abseits stand. Note 3 © imago

Andrey Yarmolenko: Drei Jahre versuchte Borussia Dortmund, den Stürmer aus der Ukraine aus der Heimat loszueisen, mit den vielen Millionen aus dem Dembélé-Transfer ist es nun endlich gelungen. Andrij Jarmolenko bestritt im Wembley Stadion sein erstes Spiel für den BVB von Beginn an und zeigte gleich, warum er so begehrt ist: Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 war eine Augenweide, wie Jarmolenko den Ball in den Winkel streichelte war große Kunst. Nicht nur wegen dieses Schmankerl Dortmunds Bester. Note 2 © imago

Shinji Kagawa: Es ist ruhig geworden um den quirligen Japaner, der bei Peter Bosz zuletzt kaum Spielanteile bekam. Nun bekam Shinji Kagawa seine Chance, der Liebling der Dortmunder Fans nutzte sie leidlich. Im Dortmunder Mittelfeld war Kagawa der Beste, aber Geniestreiche produzierte er keine und versteckte sich nach dem Wechsel bis zur Unkenntlichkeit. Nach 67 Minuten war seine Schicht frühzeitig beendet. Note 4 © imago

Pierre-Emerick Aubameyang: In Dortmund sind sie heilfroh, dass die Saison läuft und sämtliche Transferfenster geschlossen sind. Bis zum Winter keine Spekulationen, ob Pierre-Emerick Aubameyang nun nach China, nach Mailand, nach Madrid oder sonstwohin wechselt. Er schießt weiter Tore für den BVB, doch an diesem Abend gelang das dem Star nicht. Aubameyang fand kaum Bindung zum Spiel, zudem vertändelte er eine Riesenchance, weil sein Querpass auf Pulisic die Präzision fehlte. Zudem hatte er Pech, dass seinem Tor zu unrecht wegen angeblichem Abseits die Anerkennung verweigert wurde. Note 4 © imago

Mario Götze: Kam für Kagawa, konnte aber auch nicht wirklich helfen. Holte am Ende die zweifelhafte Rote Karte für Jan Vertonghen heraus. Ohne Note © imago

Gonzalo Castro: Kam für Dahoud ins Spiel, löste die Aufgabe defensiv aber auch nicht besser. Ohne Note © imago