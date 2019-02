Eklat nach Witz-Elfmeter: Sandhausen-Boss pöbelt gegen Schiedsrichter - "Soll Kreisliga pfeifen"

Da reagierte aber jemand völlig ungehalten! Jürgen Machmeier, Präsident des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, war nach dem 1:1 gegen den SV Darmstadt am Freitagabend nicht zu bremsen. Was war passiert? "Lilien"-Spieler Marvin Mehlem ging in der 33. Minute bei einem Zweikampf mit dem Sandhäuser Tim Knipping im Strafraum zu Boden. Referee Lasse Koslowski entschied zu Unrecht auf Strafstoß: Mehlem war nicht getroffen worden. Den Elfmeter verwandelte Tobias Kempe zum Ausgleich für Darmstadt - gleichzeitig der Endstand.