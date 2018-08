Elfmeter verwandelt: Özil trifft bei Arsenal-Sieg gegen Chelsea

Der FC Arsenal hat mit einem verwandelten Elfmeter von Mesut Özil sein drittes Spiel des International Champions Cups gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery setzte sich am Mittwochabend in Dublin im Londoner Stadtderby mit 7:6 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea durch.

Mirror (England): "Özil und raus! Arsenal-Star erklärt Deutschland-Rücktritt in explosivem offenem Brief und kritisiert"Rassismus und Respektlosigkeit", die er im Rahmen der WM erlitten hat" © mirror.co.uk

Im dritten und letzten ICC-Spiel der "Gunners" gegen die "Blues" hatte der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger Chelsea bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht. Alexandre Lacazette sorgte in der Nachspielzeit (90.+3) für den Ausgleich. Arsenal-Keeper Petr Cech konnte in der 15. Minute einen Elfmeter von Alvaro Morata halten.