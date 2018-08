Ellbogencheck zur Begrüßung: So lernten sich Javi Martínez und Sandro Wagner kennen

Sebastian Rode: Bei Eintracht Frankfurt verlebte Rode vier sehr erfolgreiche Jahre, ehe der FCB 2014 an seine Tür klopfte. Vor allem der damalige Münchner Sportdirektor Matthias Sammer galt als Fan Rodes, doch dieser verzweifelte bei den Roten an der starken Konkurrenz. Zwar war der defensive Mittelfeldspieler immer da, wenn er gebraucht wurde, doch die Einsätze wurden eher weniger als mehr. 2016 heuerte der heute 27-Jährige beim BVB an. Auch am Rheinlanddamm konnte er bisher noch nicht an seine Frankfurter Zeiten anknüpfen, fehlt seit August zudem verletzungsbedingt. © imago