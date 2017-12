Elmar Paulke vor der Darts-WM: "Darts passt in die Event-Zeit"

Anzeige

Wenn am Donnerstag (täglich ab 20 Uhr bei SPORT1) die Darts-WM beginnt und bis ins neue Jahr hinein gespielt wird, wird das SPORT1-Kommentatoren-Duo Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler den deutschen Fans das Turnier wieder in Wohnzimmer übertragen. Der SPORTBUZZER sprach vor Beginn des Turniers mit SPORT1-Kommentator Paulke über die Darts-Begeisterung in Deutschland, die Favoriten bei der WM und ein Treffen mit der Darts-Legende Phil Taylor.

Elmar Paulke, was bedeutet Darts für Sie?

Viele Dinge. Es ist eine große Leidenschaft und bedeutet, viele Stunden am Kommentatoren-Platz zusitzen und etwas zu verfolgen, was mich begeistert. Darts war für mich aber auch ein Sprungbrett bezüglich meiner eigenen Karriere. Ich habe zwei Bücher geschrieben, kommentiere inzwischen neben Darts für SPORT1 auch für Pro7 Samstagabend-Shows und moderiere Veranstaltungen der PDC auf der Bühne.

Darts hat in Deutschland in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt, obwohl ein echtes Zugpferd fehlt. Wie erklären Sie das?

So eine Entwicklung hat es noch nie gegeben. Normalerweise gibt es einen deutschen Star, weshalb die Sportart dann in den Mittelpunkt rückt. Beim Darts kam das über die TV-Übertragung. Darts hat einen interessanten Mix, was der Sport beim Zuschauer auslöst. Es gibt die große Fangemeinde imHintergrund der Bühne, die laut feiert. Das wäre doch beim Golf undenkbar. Für den Spieler ist es hingegen unglaublich schwierig, auf der Bühne in einen Tunnel zu kommen. Das macht den Reiz aus. Die PDC bezieht die Zuschauer ein, indem sie die zu bemalenden Schilder verteilt oder Kostüme prämiert. Das passt in die heutige Event-Zeit. Zum Fußball gehen die Leute doch auch nicht mehr, weil es nur um die 90 Minuten geht. Das löst eine große Faszination aus.

Die Teilnehmer der Darts-WM 2018 Die Darts-WM steht vor der Tür und die Favoriten scharren mit den Hufen. Das sind die Teilnehmer der Weltmeisterschaft im legendären Ally Pally. 1. Michael van Gerwen (Niederlande): Der 28-Jährige spielt seit 2007 in der PDC. 2014 und 2017 wurde er im Ally Pally bereits Weltmeister und ist auch 2018 wieder der große Favorit. 2. Peter Wright (England): Der 47-Jährige ist der Spaßvogel der Szene und überrascht bei jedem Auftritt mit einem neuen bunten Outfit - sein Markenzeichen. Dabei spielt er aber auch noch herausragend. Sein bestes WM-Ergebnis: Das Halbfinale 2014. 3. Gary Anderson (Schottland): Wenn der 46-Jährige auf der Bühne steht, singen die Massen "Oh Gary, Gary!". Zu recht. Der seit 2009 in der PDC spielende Anderson ist einer der erfolgreichsten Spieler der Darts-Szene. 2015 und 2016 wurde er Weltmeister, 2017 stand er im Finale. 4. Daryl Gurney (Nordirland): Der 31-jährige Youngstar spielt erst seit 2013 in der PDC, ist aber schon jetzt die Nummer vier der Welt. Bei der WM 2017 scheiterte er im Viertelfinale an van Gerwen. 5. Mensur Suljovic (Österreich): Der 46-Jährige ist einer der konstantesten Spieler der Welt. Seit 2008 spielt "The Gentle" in der PDC und erreichte bei der WM zuletzt 2016 das Achtelfinale. 6. Phil Taylor (England): Der 57-Jährige ist die Legende des Darts-Sports. Seit 1993 spielt er in der PDC. Taylor war Gründungsmitglied. Satte 14 Mal wurde er Weltmeister. Nach der WM 2018 beendet er nun allerdings endgültig seine Karriere. 7. Adrian Lewis (England): "The Jackpot" ist erst 32 Jahre alt und wurde schon zwei Mal Weltmeister. 2011 und 2012 gewann er im Ally Pally. 2016 stand er noch einmal im Finale. 8. Dave Chisnall (England): 37-Jährige hält einen ganz besonderen Rekord. Bei der WM 2017 warf er ingesamt 21 Mal die 180 und stellte somit den Rekord von Raymond van Barneveld ein. 9. Raymond van Barneveld (Niederlande): Über den 50-Jährigen wurde schon häufiger gemunkelt, dass er seine Karriere beenden wird. Doch er steht immer noch am Board. Sein letzter WM-Titel liegt inzwischen allerdings elf Jahre zurück. 2007 siegte er. Seine "Barney-Army", seine Fans, stehen dennoch hinter ihm. 10. Simon Whitlock (Australien): Das Markenzeichen des 48 ist der lange Bart. Auch deshalb wird der Australier "The Wizard" - der Zauberer - genannt. 2010 stand er im Finale der Darts-WM. 11. James Wade (England): Witzige Geschichte über den 34-Jährigen: Er ist mit dem ehemaligen "Walk-on-girl" Samantha Marsh. Aber auch sportlich macht er durchaus von sich reden. Er erreichte in den Jahren 2009, 2012 und 2013 das WM-Halbfinale. 12. Jelle Klaasen (Niederlande): Der 33-Jährige ist bekannt für seine schnelle Wurftechnik und nennt sich "The Cobra". Seit 2007 spielt er für die PDC. 2016 erreichte er das Halbfinale der WM. 13. Michael Smith (England): Der 27-jährige "Bully Boy" hat einen berühmten Förderer. Gary Anderson ist sein Mentor und sein Manager. Bei der WM 2016 erreichte er sein bestes Ergebnis - das Viertelfinale. 14. Benito van de Pas (Niederlande): Der 24-Jährige ist der dritte Niederländer in den Top15 der Welt. Er begann - wie viele andere - seine Karriere in der BDO und wechselte 2014 in die PDC. 2015 und 2016 schaffte er es bei der WM jeweils ins Viertelfinale. 15. Alan Norris (England): Der 45-Jährige wechselte 2015 von der BDO in die PDC. Er nahm an der PDC Qualifying School teil und warf gleich an seinem ersten Tag einen 9-Darter. 16. Gerwyn Price (Wales): Der 32-Jährige war professioneller Rugby-Spieler und lief sogar für die walisische Nationalmannschaft auf. Seit 2014 spielt er in der PDC professionell Darts. 17. Ian White (England): Der 47-Jährige spielt seit 2010 in der PDC. Große Erfolge feierte er allerdings bisher nicht. 18. Kim Huybrechts (Belgien): Der 32-Jährige wird "The Hurricane" genannt und spielt mit seinem Bruder Ronny in der PDC. Beide trafen bei der WM 2014 übrigens in der ersten Runde aufeinander. Kim gewann. 19. Joe Cullen (England): Der 28-Jährige wird "The Rockstar" genannt. So richtig abgerockt hat er auf den Bühnen der Welt allerdings noch nicht. Bei seinen WM-Teilnahmen kam er nie über die zweite Runde hinaus. 20. Rob Cross (England): Mit 27 Jahren ist er im Darts noch ein echter Jungspund. Seit 2016 spielt er erst in der PDC. 21. Stephen Bunting (England): Der 32-jährige "The Bullet" spielt seit 2014 in der PDC. Berühmt macht ihn seine Ähnlichkeit zur Zeichentrickfigur Peter Griffin aus Family Guy. 22. Mervyn King (England): Der 51-Jährige hat den Spitznamen "The King". Wie ein König trat er bisher allerdings noch nicht in Erscheidung. Immerhin: 2009 stand er im WM-Halbfinale gegen Phil Taylor. 23. Darren Webster (England): Der 49-Jährige spielt schon seit 2002 auf der Tour. Ein Ereignis, was man mit dem "Demolition Man" in Verbindung bringt, ist die 6:0-Demütigung von Phil Taylor. Er ist einer der wenigen Darts-Profis, dem dies gelang. 24. Kyle Anderson (Australien): Mit 30 Jahren ist "The Original" noch ein junger Spieler in der Szene. Schon im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Dartspielen. Große Erfolgs blieben bisher aber aus. 25. Steve Beaton (England): Der 53-Jährige hat gleich mehrere Spitznamen. "The Bronzed Adonis" oder "Magnum" spielen auf seinen Charme an. 26. Cristo Reyes (Spanien): "The Spartan" ist erst 30 Jahre alt und feierte seinen größten Erfolg gleich in seinem ersten PDC-Jahr. 2014 schaffte er es als Qualifikant zur WM und spielte sich gleich bis ins Achtelfinale. 27. Justin Pipe (England): Der 46-Jährige spielt seit 2008 und ist inzwischen einer der besten Pro-Tour-Spieler. Große Erfolge blieben allerdings bisher aus. 28. Robert Thornton (Schottland): Der 50-Jährige hat eine kuriose Karriere hingelegt. Nachdem er 20 Jahre kein Darts mehr gespielt hatte, fing er 2002 wieder. 2014 war er in der ersten TV-Partie dabei, in der beide Spieler einen 9-Darter warfen. Sein Gegner damals war James Wade. 29. John Henderson (Schottland): Der 44-Jährige wird aufgrund seiner Herkunft aus Schottland auch "Highländer" genannt. Sein größter Erfolg: bei der WM 2014 schlug er in der ersten Runde Dave Chisnall. 30. Mark Webster (Wales): Der 34-Jährige feierte 2010 seinen größten Erfolg, als er bei der PDC-WM den dritten Platz belegte. 31. Jonny Clayton (Wales), 43 Jahre alt. 32. James Wilson (England), 45 Jahre alt. 33. Richard North (England), 27 Jahre alt. 34. Vincent van der Voort (Niederlande), 41 Jahre alt. 35. Christian Kist (Niederlande), 31 Jahre alt. 36. Ronny Huybrechts (Belgien), 52 Jahre alt. Er ist der Bruder von Kim. 37. Jermaine Wattimena (Niederlande), 29 Jahre alt. 38. Steve West (England), 42 Jahre alt. 39. Zoran Lerchbacher (Österreich), 45 Jahre alt. 40. Dimitri Van den Bergh (Belgien), 23 Jahre alt. 41. Jan Dekker (Niederlande), 27 Jahre alt. 42. Keegan Brown (England), 25 Jahre. 43. James Richardson (England), 43 Jahre alt. 44. Peter Jacques (England), 44 Jahre. 45. Martin Schindler (Deutschland, Strausberg): Er ist der einzige Deutsche, der sich für die WM qualifiziert hat. Der 21-Jährige gewann als Qualifikant ein Direktticket und trifft in der ersten Runde auf Simon Whitlock. 46. Chris Dobey (England), 27 Jahre alt. 47. Steve Lennon (Irland), 24 Jahre alt. 48. Kevin Painter (England), 50 Jahre alt. 49. Devon Petersen (Südafrika), 31 Jahre alt. 50. William O'Connor (Irland), 31 Jahre alt. 51. Krzystof Ratajski (Polen), 40 Jahre alt. 52. Kim Viljanen (Finnland), 34 Jahre. 53. Antonio Alcinas (Spanien), 38 Jahre alt. 54. Diogo Portela (Brasilien), 29 Jahre alt. 55. Marko Kantele (Finnland), 49 Jahre alt. 56. Ted Evetts (England), 20 Jahre alt. Er ist das Kücken bei der diesjährigen Darts-WM.

Wären Sie auch gern mal ein Zuschauer, der verkleidet feiert?

Ehrlich gesagt nein. Für mich besteht die Begeisterung nicht in der Stimmung, sondern im Mental-Sport. Die Sportler leisten unglaublich viel unter Druck. Mich fasziniert, wie sie mit den Situationen umgehen, wenn sie unbedingt ein Doppelfeld treffen müssen. Die Topspieler wie Michael van Gerwen oder Phil Taylor sind ausgesprochen gut darin. Natürlich ist die Party cool, aber das mentale Spiel ist cooler.

Warum?

Der fünfmalige Darts-Weltmeister Eric Bristow hat mal gesagt, dass Darts wie vier Stunden Elfmeterschießen im Fußball ist. Das ist ein passender Vergleich. Du denkst beim Elfmeterschießen, dass es ganz leicht ist. Wenn dir aber 80.000 Leute zugucken, ist es gar nicht mehr so einfach. Ähnlich ist es beim Darts. Es sieht viel leichter aus, als es ist. Da stecken unendlich viele Übungsstunden drin. Phil Taylor wird im Laufe seiner Karriere über 20 Millionen Mal einen Pfeil geworfen haben. Das ist ganz viel Fleiß und Disziplin gepaart mit mentaler Stärke. Das wissen auch diejenigen, die die Party feiern. Denn nur mit Party bist du nicht über Jahre hinweg erfolgreich – auch wenn es diese Stimmung nur beim Darts gibt.

Bei der WM werden wieder sehr viele Fans vorm Fernseher sitzen und der Sport erfährt eine Aufmerksamkeit, die er die Saison über nicht hat. Warum?

Schon allein der Ally Pally, dieses große, pompöse Gebäude, macht viel aus. Zudem ist der Zeitpunkt der WM gut gewählt. Zwischen Weihnachten und Neujahr läuft doch sonst kaum Sport im Fernsehen. Wenn alle Filme gesehen sind, mit allen Verwandten gesprochen wurde, bist du froh, wenn ein bisschen Darts im Fernsehen läuft (lacht). Die Zeit spielt eine große Rolle. Bei der WM können sich Karrieren und Leben verändern. Da fiebern die Zuschauer mit. Peter Wright ist 2010 ins Turnier gegangenen und dachte, er beendet danach seine Karriere. Dann steht er 2017 im Halbfinale und ist in den Top10. Heute ist er Weltklasse.

Peter Wright ist der Paradiesvogel, alle kennen Taylor und van Gerwen. Ist der Sport aufgrund derTypen so erfolgreich?

Die Typen schaffen eine hohe Wiedererkennbarkeit. Du siehst die Jungs einmal und erkennst sie wieder. Es sind unterschiedliche Charaktere, die aufeinandertreffen. Teilweise haben die Sportler ein Kneipenimage, lösen damit aber eine hohe Identifikation bei den Leuten aus.

Die WM steht im Zeichen des Abschieds von Phil Taylor. Sie haben ihn im November noch für eine Sport1-Doku getroffen. Welchen Eindruck macht er auf Sie?

Er wirkt sehr aufgeräumt. Taylor hatte vor ein, zwei Jahren Spiele abgeschenkt. 2017 wollte er wieder alle Spiele gewinnen, aber der Druck des Gewinnens lastet nicht mehr auf ihm. Er hat Erfolge in seiner Karriere nie gefeiert und, sich nie darauf aufgeruht. Als er früher mit einem Pokal nach Hause gekommen ist, hat sein Vater gefragt, was als Nächstes kommt. In diesem Jahr wird er 180 Exhibitions gespielt haben. Das ist total anstrengend, aber er hat immer gesagt, er muss ja weitermachen. Taylor will auch die WM noch einmal gewinnen. So bereitet er sich vor und auch die Topstars trauen ihm das zu. Auch weil Taylor keine Melancholie entwickelt. Er lässt es nicht an sich ran, dass es sein letztes Spiel sein könnte.

Die 14 WM-Titel von Darts-Profi Phil Taylor Phil Taylor in seinen jungen Jahren: 1995 gewann er nach zwei Titeln bei der BDO seinen ersten PDC-Darts-WM-Titel. © Getty Danach war Taylor der beste Darts-Profi der jungen PDC-Geschichte. 1996 legte er nach ... © Getty ... gewann auch 1997 ... © Getty ... 1998 ... © Getty ... 1999 ... © Getty ... 2000 ... © Getty ... 2001 ... © Getty ... 2002 den Titel. 2003 wurde er im Finale vom Kanadier John Part geschlagen. © Getty 2004 feierte er nach einem Sudden-death-Finale gegen Kevin Painter seinen neunten PDC-Titel. © Getty Auch 2005 wurde Taylor wieder Weltmeister. © Getty 2006 fertigte Taylor im Finale den Briten Peter Manley mit 7:0 ab. © Getty Nach einer Pause von zwei Jahren wurde Taylor 2009 wieder Weltmeister. Er gewann gegen seinen größten Widersacher dieser Zeit - Raymond van Barneveld. © Getty Auch 2010 ging der Titel wieder an Phil Taylor. Er gewann 2010 gegen Simon Whitlock. © Getty Seinen vorerst letzten Titel gewann Phil Taylor 2013 den WM-Titel im Ally Pally. Damals gewann er gegen den heute besten Spieler Michael van Gerwan mit 7:4 im Finale. © Getty

Wem trauen Sie neben Taylor den Titel zu?

Van Gerwen, Wright und Garry Anderson. Aber ich glaube, dass es seine sehr spannende WM wird. Taylor, Mensur Suljović oder Raymond van Barneveld sind immer für Überraschungen gut, weil sie ein gutes Timing und Erfahrung haben. Zudem hat es der Modus mit den Sätzen in sich.

Aus Deutschland sind Kevin Münch und Martin Schindler dabei. Was trauen Sie den beiden zu?

Für mich ist es eine Überraschung, dass Kevin Münch sich noch einmal für die WM qualifiziert hat. Deshalb kann er das entspannter angehen, weil er kein Profi ist. Er ist Landschaftsgärtner und muss nicht gewinnen, damit der Kühlschrank gefüllt ist. Bei Martin Schindler ist das anders. Er spielt als Profi auf der Tour. Er hat konstant gespielt und auch mal ein paar Runden auf bei den Profis gewonnen. Ob er aber Simon Whitlock schlagen kann? Wahrscheinlich nicht. Aber er ist bei den wichtigen Spielen in dieser Saison immer da gewesen.

Warum hat Deutschland eigentlich keinen Topstar, anders als beispielsweise die Niederländer?

In den Niederländern ging der Boom vor 20 Jahren los, als Raymond van Barneveld den ersten WMTitel geholt hat. Die haben Spieler in ihrem Land, die wissen, was es bedeutet, Darts-Profi zu sein. Das fehlt den Besten in Deutschland. Sie trainieren noch nicht so professionell. Für mich gehört ein Mentalcoach dazu, genauso wie die Statistik. Die Deutschen trainieren, spielen viele Matches – aber es ist nochnicht auf dem höchsten Niveau.

​Game On für die Darts-WM auf SPORT1 Am Donnerstag, 14. Dezember, startet live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 die Darts-Weltmeisterschaft 2018 im legendären Alexandra Palace in London. SPORT1 ist beim Darts-Highlight des Jahres mittendrin und präsentiert die Darts-WM mit der größten Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Erstmals sind alle Sessions des Turniers in rund 100 Livestunden im Free-TV zu sehen. Als Kommentator ist die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke zusammen mit Experte Tomas „Shorty“ Seyler im Einsatz. Moderator Sascha Bandermann liefert über das komplette Turnier Interviews und Eindrücke aus dem „Ally Pally“. Im weiteren Turnierverlauf ist auch der deutsche Darts-Profi Max Hopp als Experte am Mikrofon im Einsatz. Neben den Liveübertragungen zeigt SPORT1 zum WM-Start am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19:00 Uhr die exklusive Reportage „Road to Ally Pally – Phil Taylors letzte WM“ sowie regelmäßige Zusammenfassungen – insgesamt stehen 21 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland bildet SPORT1 die Darts-WM über sämtliche digitale Plattformen ab: Auf SPORT1.de, in der SPORT1 Darts App und auf den sozialen Kanälen von SPORT1 gibt es Videos, Interviews, Vorschauberichte und vieles mehr. Dazu werden alle WM-Sessions parallel zum TV auch als Livestream auf Facebook und YouTube angeboten.

Das SPORT1-Kommentatoren-Duo: Experte "Shorty" Seyler (links) und Kommentator Elmar Paulke. © SPORT1

Sport1 setzt extrem auf Darts und ist damit vor allem während der WM erfolgreich. Wäre das auf anderen Sendern auch der Fall?

Das hängt immer von den Einschaltquoten ab. Wenn nationaler Erfolg da ist, werden wir diesen Darts-Boom noch viel größer erleben und dann haben auch noch größere Sender Interesse daran. Ich glaube, dass gerade die WM in den entscheidenden Tagen Potenzial für einen der ganz großen Sender hätte. Selbst große Zeitungen berichten darüber. Wenn im heute-Journal ein Berichtaus dem Ally Pally kommt, ist der Sport in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Sie kommentieren die WM bei Sport1 an der Seite von Tomas „Shorty“ Seyler. Die Fans mögen dieses Zusammenspiel zwischen Ihnen. Was macht Sie als Duo aus?

Wir schaffen einen ganz guten Mix aus Unterhaltung und Sport – so wie die Veranstaltung an sich eben auch ist. Shorty und ich sagen uns teilweise auch On Air die Meinung. Es war nie geplant, dass wir lustig sein wollen. Das ist einfach so entstanden. Das macht uns Spaß und das merken auch die Zuschauer.

Das sind die Walk-On-Girls der Darts-WM 2018 Showeinlagen wie Einzugschoreografien und Walk-On-Girls zählen beim Darts mittlerweile zur Tradition. © Getty/Montage Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © imago Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © screenshot Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © screenshot Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty Immer mit dabei, immer beliebt: Die Walk-On-Girls der Darts-WM. © getty

KOMMENTIEREN