Ronald Reng: "Zerbröselte" EM 2020 in Europa - Die UEFA macht viel kaputt

Als ich jung war, hieß mein Reiseführer Eintracht Frankfurt. Mit ein paar Freunden fuhr ich nach Neapel, Turin, Wien; wohin uns die Europapokalspiele der Eintracht auch führten. In der Regel schauten wir uns drei Stunden die Städte an und saßen 48 Stunden in Zügen.

An diese Reisen musste ich denken, als am Sonntag die Qualifikationsgruppen zur Europameisterschaft 2020 ausgelost wurden: Es wird ein wunderbares Turnier für alle, die 18 sind und beim Interrail durch Europa den Sommer ihrer Jugend erleben wollen. In zwölf Ländern wird das Turnier ausgetragen. Für alle anderen wird diese EM allerdings das Wichtigste verlieren: das unverkennbare Flair einer WM oder EM, wenn sich ein Land als alleiniger Gastgeber für einen vollen Monat in die fröhliche Republik des Fußballs verwandelt wie Portugal 2004, Deutschland 2006 oder zuletzt Russland 2018. Das Turnier wird zerbröseln zwischen Bilbao und St. Petersburg, und das Flair, der Geist einer EM, wird nie entstehen können, wenn der Fußball immer nur ein paar Tage mit ein paar Mannschaften in München oder Amsterdam Station macht.

Aufgeblähtes Teilnehmerfeld wird zum Problem

Die UEFA als Veranstalter verkauft das neue Format als große paneuropäische Idee. Für mich offenbart sich da eher ein zukünftiges Problem: Weil das Teilnehmerfeld auf 24 aufgebläht wurde, sind nur noch wenige Staaten organisatorisch in der Lage, solch ein Turnier alleine zu stemmen. Wir werden also öfter die EM zerstückelt in mehreren Ländern erleben – und wann immer dies der Fall war, litt die Stimmung beträchtlich. Die UEFA hatte das perfekte Format mit 16 Teilnehmern, aber sie ist nicht die erste, die im Drang, immer mehr, mehr, mehr zu wollen, viel kaputt macht.

Ich wünsche allen EM-Interrailern natürlich einen Riesenspaß, muss allerdings auch warnen: So toll sind Zugfahrten von Frankfurt nach Neapel oder dann 2020 eben von Bilbao nach Bukarest meistens leider doch nicht. Wir kamen vor lauter Langeweile auf Ideen, wie unsere Socken über die Bierdosen zu stülpen und daraus zu trinken. Wir aus Frankfurt nannten es Socke’pumpe’.