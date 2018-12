Die Löstöpfe zur EM 2020: Diese Gegner drohen der Nationalmannschaft

Im Convention Center von Dublin werden am Sonntag (12.00 Uhr) die Qualifikationsgruppen für die EM 2020 ausgelost. Die Setzliste resultiert aus den Ergebnissen in der gerade abgeschlossenen Nations League. A-Liga-Absteiger Deutschland ist deshalb nur in Topf 2 eingeordnet und muss mit einem Top-Gegner rechnen.

Alle Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020. Die vier verbliebenen EM-Tickets werden im März 2020 in Playoffs unter den nach der Ausscheidungsrunde im November 2019 noch nicht qualifizierten vier besten Teams jeder Nations-League-Staffel ausgespielt.