Spielplan für die EM-Qualifikation 2020: Deutschland zum Auftakt in Holland

Das zweite Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team ebenfalls auswärts. Am 8. Juni 2019 empfängt Weißrussland das Team von Bundestrainer Löw. Danach folgt gegen Estland (11. Juni 2019) das erste Heimspiel. Am 6. September 2019 empfängt Deutschland dann Holland zum Rückspiel. Darauf folgt das Gastspiel am 9. September 2019 in Nordirland, anschließend das Auswärtsspiel in Estland (13. Oktober 2019) und das Heimspiel gegen Weißrussland am 16. November 2019. Mit einem Heimspiel gegen Nordirland am 19. November 2019 wird das deutsche Team die Qualifikation zur EM 2020 abschließen. Die Spielorte stehen noch nicht fest.