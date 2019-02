Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss auf dem Weg zur Europameisterschaft in England 2021 keine hohen Hürden überwinden. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der EM-Qualifikation in der Gruppe I auf die Ukraine, Irland, Griechenland und Montenegro. Das ergab die Auslosung durch die ehemalige deutsche Nationalspielerin und Weltfußballerin Nadine Keßler am Donnerstag in Nyon.