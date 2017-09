EM 2024 in der HDI-Arena? Diese großen Turniere fanden bereits in Hannover statt

Für die Weltmeisterschaft 1974 wurde das Niedersachsenstadion extra umgebaut. Dieses Foto entstand am 24. März 1972. Die Arena erhielt ein Dach, die Sitzplätze wurden auf 38.000 erhöht. Daraus resultierte eine Kapazität von 60.400 Plätzen. Danach folgten nur noch kleine Veränderungen.

Weltmeisterschaft 1974: In Hannover stehen sich die DDR und Brasilien gegenüber. Vor 59.863 Zuschauern im umgebauten Niedersachsenstadion gewannen die Brasilianer mit 1:0 durch den Treffer von Roberto Rivelino (60.). Im Bild: DDR-Linksaußen Martin Hoffmann und Paulo Cesar (links).

Angeführt von Niederlande-Legende Johan Cruyff, der hier mit dem Uruguay-Kapitän Juan Masnik Wimpel tauscht, siegten die Holländer vor 55.100 Zuschauern mit 2:0. Johnny Rep sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg in Hannover.

Zwei große Fußballnationen duellierten sich im Niedersachsenstadion von Hannover. Argentinien unterlag Brasilien mit 1:2. 39.400 Zuschauer - schlechtester Wert, der bei den drei WM-Spielen in Hannover erreicht wurde - sahen das Duell der Südamerikaner.

