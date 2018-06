EM 2024: Hilft Mario Götze dem deutschen Handball?

Bei der Fußball-WM ist Mario Götze nicht dabei. Der Dortmund-Star wurde von Bundestrainer Joachim Löw nach einer mäßigen Saison nicht für die Endrunde in Russland nominiert und muss das Turnier vom heimischen Sofa aus verfolgen. Eine weitaus zentralere Rolle könnte der 26-Jährige nun in einer ganz anderen Sportart spielen - im Handball! Denn der Mittelfeldspieler des BVB könnte vom Deutschen Handball-Bund als Botschafter der EM 2024 ins Rennen geschickt werden. Denn die soll in Deutschland stattfinden.