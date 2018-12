Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 auf Holland, Nordirland, Estland und Weißrussland. Das ergab die Auslosung der Gruppen am Sonntag in Dublin. Gespielt wird die Ausscheidungsrunde an fünf Doppelspieltagen im kommenden Jahr. Diese sind für März, Juni, September, Oktober und November angesetzt. Da das DFB-Team in einer von vier Fünfergruppen landete, hat es allerdings nur acht Qualifikationspartien. Die übrigen Termine kann Deutschland für Testländerspiele nutzen.

Mit den Niederlanden machte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zuletzt keine guten Erfahrungen. In der Nations League gab es im vergangenen Oktober ein 0:3 in Amsterdam, das Rückspiel rund fünf Wochen später in Gelsenkirchen endete 2:2. Oranje gewann schließlich die Gruppe, Deutschland stieg in die Zweitklassigkeit des Wettbewerbs ab.