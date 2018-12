Zehn Gruppen, 20 Startplätze: In Dublin geht die Auslosung für die Qualifikationsgruppen zur EM 2020 über die Bühne. Wegen des schwachen Abschneidens in der Nations League ist Deutschland nur in Topf 2 und damit kein Gruppenkopf. Es wartet also mindestens ein starker Gegner auf das Löw-Team. Die beiden Ersten jeder Gruppe qualifizieren sich. Vier weitere Startplätze werden im Anschluss in Playoffs unter den den jeweils besten nicht qualifizierten Teams jeder Nations-League-Staffel ausgespielt.

Termin für die Europameisterschaft ist der 12. Juni bis 12. Juli 2020. Gespielt wird in zwölf verschiedenen Ländern. Die Gastgeber sind deshalb nicht automatisch qualifiziert.