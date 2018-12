Bierhoff über EM-Quali: Deshalb sind starke Gegner gut für die Nationalmannschaft

Oliver Bierhoff zweifelt trotz der Einordnung der deutschen Nationalmannschaft in den zweiten Lostopf nicht an einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2020. Beim Neuaufbau nach dem WM-Scheitern könne die vermeintlich schlechte Konstellation sogar Vorteile bieten. „Wir haben schon den Anspruch unter den ersten zwei einer Gruppe zu sein, und vielleicht ist es für die Entwicklung der Mannschaft auch gut, wenn man einen starken Gegner zieht, an dem man sich auch aufbauen kann“, sagte der DFB-Teammanager vor der Auslosung am Sonntag (12 Uhr) in Dublin der dpa.