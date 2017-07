EM-Viertelfinale gegen Dänemark: Spiel der deutschen Frauen abgesagt!

Das Viertelfinale der Frauen-EM in den Niederlanden zwischen Deutschland und Dänemark musste abgesagt werden! Grund dafür war der extrem kräftige Regen am Abend in Rotterdam, dem Spielort. Der Platz stand zu großen Teilen unter Wasser. Freiwillige versuchten den Rasen von den Wassermassen zu befreien, doch nach einer kurzen Regenpause goss es wieder aus Strömen. Und so war die Arbeit der Menschen umsonst.