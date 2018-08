Emil Forsberg schießt RB Leipzig nach Europa

Anzeige

Leipzig. Pressen, pressen, pressen, hoffen, bangen, nochmal pressen, dann ist es vollbracht: RB Leipzig zieht nach einem dramatischen 3:2 (1:1) gegen Zorja Luhansk und torlosem Hinspiel in die Gruppenphase der Europa League. Ja, eine schwere Geburt. Nein, kein sonderlich hübsches Baby. Aber ein gesundes, wehrhaftes. Tore: Timo Werner (1:0/7.), Rafael Ratao (1:1/34.), Artem Gordiyenko (1:2/48.), Jean-Kevin Augustin (2:2/69) und Emil Forsberg, der in der 90. Minute einen Handelfmeter eiskalt versenkt. Am Freitag werden im Grimaldi-Forum in Monaco die Gruppen ausgelost.

In der siebten Minute fällt es, das von den Trainern dieser Welt so gerne genommene frühe 1:0. Cunha zieht ab, Werner fälscht ab - 1:0. Mit dem Tor des Nationalspielers geht Teil Eins von Rangnicks Wunsch in Erfüllung. Teil Zwei: Zeitig 3:0 führen und den Turbo für die längste Theke der Welt - Düsseldorf - schonen. 18. Minute, fast das 2:0. Marcel Sabitzer mit No-Look(man)-Pass auf Laimer, der quer auf Werner, knapp vorbei ist auch daneben. RB ist griffig, giftig, Schwungrad Kevin Kampl legt Werner auf, drüber (21.). Luhansk macht auch mit, wissend, dass sie ein Tor machen müssen. Das fällt in der 26. Minute um ein Haar bzw. einen Laimer. Der Ösi rettet gegen Oleksandr Karavaev.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik (28) Yvon Mvogo: Bei den Gegentoren ohne Chance. Ansonsten vor allem gegen den Regen kämpfen. Note 3. © GEPA pictures (16) Lukas Klostermann: Der Linksverteidiger mit Tempo, aber vorm 1:2-Rückstand schlecht postiert. Note 4. © GEPA pictures (4) Willi Orban: Fälscht die Flanke vorm Ausgleich ungut ab. Hängt auch beim 1:2 drin. Note 4. © 2018 Getty Images (6) Ibrahima Konate: Hat Pech, dass ihm sein Kollege das Kopfball-Duell gegen den 1:1-Schützen erschwert. Beim 1:2 indisponiert. Note 4. © GEPA pictures (27) Konrad Laimer: Der Rechtsverteidiger wie ein Duracell-Hase. Darunter leidet die Genaugkeit. Note 3. © 2018 Getty Images (13) Stefan Ilsanker: Der Abräumer räumt ab, gibt alles. Note 3. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Viel besser als in Dortmund, aber noch nicht bei 100 Prozent. Note 3. © GEPA pictures (22) Kevin Kampl: Fantastisch in der ersten halben Stunde. Danach wird es weniger. Note 3. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Wegbereiter des 1:0, ansonsten unglücklich. Note 4. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Auffällig unauffällig. Note 4. © GEPA pictures (11) Timo Werner: Tor gemacht, Tor vorgelegt, weitere Topchancen versemmelt. Note 3. © GEPA pictures (10) Emil Forsberg: Schießt das 3:2. Keine weiteren Fragen. Note 1. © 2018 Getty Images (29) Jean-Kevin Augustin: Kommt, sieht und trifft. Note 2. © GEPA pictures (17) Bruma: Steuert nichts mehr zur Wende bei. Note 3. © GEPA pictures

RB Leipzig verliert den Faden und kassiert das 1:1. Karavaev flankt, Willi Orban fälscht ab, Rafael Rataos hängt Ibrahima Konate ab, der Kopfball-Aufsetzer zappelt im Netz. Eine Chance, ein Tor. Kann man so machen. 43.: Werner zirkelt den Ball an die Unterkante der Latte. Die Halbzeit-Wahrheiten: 13:4 Torschüsse. Eine Verlängerung ist nicht mehr möglich. Und: Wenn es beim 1:1 bleibt, ist Luhansk weiter. Stargast Reiner Calmund am Stadionmikro seines Bruders im Geiste, Tim Thoelke: „Ralf Rangnick muss den Wecker klingeln lassen, jetzt muss die Post abgehen. Und ihr seid der zwölfte Mann!“ Applaus, Applaus, Applaus.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir haben es spannender gemacht, als geplant. Aber wir haben unser Ziel erreicht und freuen uns nun auf die Auslosung der Europa-League-Gruppen und ein paar tolle Gegner.“ © dpa Jurij Vernydub (Zorya Luhansk): „Ich bedanke mich beim Verein, bei meinen Spielern, ich werde nach meiner Rückkehr in Kiew das Gespräch mit unseren Verantwortlichen suchen. Ich denke das Team braucht einen neuen Trainer, ich habe meine Ziele nicht erreicht.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass ich den Elfmeter verwandle. Wir sind nun alle sehr erleichtert, dass wir für uns und vor allem auch für die Fans die Europa-League-Gruppenphase klar machen konnten.“ © dpa Willi Orban (RB Leipzig): „Wir haben heute wieder Mentalität gezeigt und das Spiel gedreht, das wir nach der frühen Führung zu leicht aus der Hand gegeben hatten. Unterm Strich stehen wir verdient in der Gruppenphase.“ © dpa Ralf Rangnick (RB Leipzig): „Die erste halbe Stunde haben wir viele Mittel angewendet, die wir uns vorgenommen haben. Zwischendrin gab es eine Phase, in der wir wenig richtig gemacht haben. Am Ende war unsere Mentalität der Schlüssel zum Sieg. Wir müssen natürlich auch weiterhin an uns arbeiten und die Zahl der Gegentore auf jeden Fall reduzieren. Das ist ganz klar!" © dpa Ralf Rangnick (RB Leipzig) zum Elfmeter: „Großes Lob an Emil Forsberg, der die Verantwortung beim Elfmeter übernommen hat. Er ist wieder auf dem Weg der Emil zu sein, den wir brauchen! Das hat er richtig gut gemacht!" © dpa Kevin Kampl (RB Leipzig): „Es war unglaublich, dass wir am Ende noch so zurück gekommen sind. Wir waren schon ein bisschen geknickt nach dem 1:2. Das hat man gemerkt. Aber dann hat man gesehen, dass wir bis zum Ende alles versucht und Mentalität gezeigt haben. Wenn du so als Mannschaft zurückkommst, verdienst du es dir auch, in die Europa League zu kommen. “ © dpa