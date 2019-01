Von Arsenal London: Wechselt Emile Smith Rowe zu RB Leipzig?

Für Arsenal kam Rowe in der laufenden Saison in der Europa League zum Einsatz. In vier Partien traf der zweimal. In der Premier League spielte er hingegen nicht. Statt dessen gehörte er zum Kader der U23 des Londoner Clubs. Das Team tritt in der Premier League 2 an. Rowe hat darüber hinaus sämtliche englischen Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen. Aktuell läuft er für die U19 der Three Lions auf.