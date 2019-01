Emiliano Sala: Arsenal berührt mit großer Geste für verschollenen Cardiff-Star

Seit über einer Woche wird Emiliano Sala nun vermisst. Es gibt nur noch wenig Hoffnung darauf, den Stürmer von Premier-League-Klub Cardiff City lebend zu finden, nachdem das Flugzeug, das den Argentinier von seinem Ex-Klub FC Nantes nach Wales bringen sollte, am vergangenen Montag über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden war. Man müsse mit dem schlimmsten rechnen, teilte die zuständige Polizei der Kanalinsel Guernsey mit - die nach Sala gesucht hatte.

Für seinen neuen Klub Cardiff City, der den argentinischen Stürmer erst wenige Tage zuvor für 18 Millionen Euro verpflichtet hatte, geht der Ligaalltag weiter. „Ich bin seit über 40 Jahren im Fußball tätig, und trotzdem war das mit Abstand die schwerste Woche meiner Karriere“, sagte Cardiffs Trainer Neil Warnock der BBC. Er habe daher „24 Stunden an jedem Tag der letzten Woche“ über einen Rücktritt nachgedacht. Am Ende blieb er und führt Cardiff am Dienstagabend in das schwere Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal.

Arsenal-Tribut: Emiliano Sala ist im Cardiff-Kader aufgelistet

Die "Gunners" überraschten vor dem Spiel mit einer großen Geste. Im Stadionheft waren alle Spieler der Gäste aufgelistet - darunter auch Sala. Wo bei seinen Teamkollegen die Rückennummer stand, war bei Sala eine kleine Narzisse abgebildet - das nationale Symbol von Wales.

Die Suche nach Sala und seinem Piloten wird inzwischen mit privaten Mitteln fortgesetzt. Die Familie des Argentiniers hatte über eine Crowdfunding-Seite zu Spenden aufgerufen, um per Flugzeug und mit Booten nach Sala zu suchen. Am Montag hatten laut britischen Medien mehr als 4000 Menschen gespendet, unter ihnen der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan. Das Ziel von rund 300 000 Euro war am Montag bereits deutlich übertroffen worden.

Familie setzt Suche nach Sala mit privaten Mitteln fort

Wie die Zeitung Guardian am Montag berichtete, hatte Salas Familie am Montag ein Flugzeug gechartert, um die Gebiete zu überfliegen, an denen die Maschine zuletzt geortet wurde. An Bord war auch der für die zuvor abgebrochene Suche verantwortliche Hafenmeister David Barker. Zudem sollen Fischerboote eingesetzt werden. Ein Experte für die Suche nach Schiffswracks sei ebenfalls dabei, hieß es. Nachdem die Behörden die Suche eingestellt hatten, forderten mehr als 90 000 Menschen in einer Online-Petition die Fortsetzung. Argentiniens Präsident Mauricio Macri schloss sich der Forderung an.

Sala und sein Pilot werden seit einer Woche vermisst. Beim Flug über den Ärmelkanal verschwand die einmotorige Propellermaschine, mit der der 28-jährige vom französischen Nantes ins walisische Cardiff fliegen wollte, am Montagabend von den Radarschirmen. Sala selbst hatte noch am Abend in einer Sprachnachricht Sorge geäußert, das Flugzeug könne verunglücken. Er war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

