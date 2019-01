Suche nach Emiliano Sala eingestellt: Premier-League-Star bleibt verschollen 

Die Suche nach dem bei einem Flug über dem Ärmelkanal verschollenen Premier-League-Star Emiliano Sala und seinem Piloten ist eingestellt worden. Das teilte die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey am Donnerstag mit. „Die Überlebenschancen in diesem Stadium sind extrem gering“, sagte Hafenmeister David Barker der Mitteilung zufolge. Die engsten Verwandten der beiden seien informiert worden.

Auch wenn die aktive Suche beendet sei, werde der Fall nicht geschlossen. Alle Flugzeuge und Schiffe in der betreffenden Gegend seien angehalten, nach dem mutmaßlich havarierten Flieger Ausschau zu halten. "Dies werde ohne Zeitlimit fortgesetzt", teilte Barker mit. Bis Donnerstag seien an drei Tagen von drei Flugzeugen und fünf Helikoptern 4400 Quadratkilometer abgesucht worden. Von der Maschine mit Sala sei keine Spur entdeckt worden.

Emiliano Sala wird seit Montag vermisst

Sala verschickte kurz vor dem Verschwinden eine Nachricht: "Papa, ich habe Angst"

Wie der Vater des vermissten Argentiniers gegenüber der renommierten Zeitung Clarin bestätigte, verschickte Sala vor dem mutmaßlichem Absturz der Maschine noch eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Audio-Datei war am Dienstagabend auf dem Portal Ole.com aufgetaucht. In der Sprachnachricht, die der 28-Jährige offenbar an eine Gruppe mit Freunden und Kollegen schickte, berichtete Sala von Problemen am Flugzeug, erzählte aber auch vom Stress, den sein Wechsel von Nantes nach Cardiff mit sich gebracht hatte.