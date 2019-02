Große Geste für Emiliano Sala: FC Nantes wird Rückennummer 9 nicht mehr vergeben

Nach dem Fund der Leiche des argentinischen Fußballprofis Emiliano Sala will sein ehemaliger Verein künftig auf die Rückennummer des Argentiniers verzichten. „Es ist eine Tragödie, ich bin am Boden zerstört“ , erklärte der Präsident des FC Nantes, Waldemar Kita, am Freitag in einer Mitteilung. „Emiliano hat seine Spuren hinterlassen. Deshalb möchte ich ihn, wie viele Fans, noch einmal ehren, indem ich die Nummer 9 zurücknehme.“

Emiliano Sala ist tot: Özil, Maradona & Co. - so trauert die Fußballwelt um verstorbenen Star

Gut zwei Wochen nach dem Sturz seiner Propellermaschine in den Ärmelkanal war die Leiche des Fußballprofis Emiliano Sala am Donnerstag identifiziert worden. Sala hatte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen wollen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine des zuvor für den FC Nantes aktiven Fußballers und seines Piloten plötzlich von den Radarschirmen. In der nach fast zweiwöchiger Suche am Meeresgrund georteten Maschine wurde schließlich die Leiche des 28-Jährigen entdeckt.