Die zu Beginn der Woche im abgestürzten Flugzeug des vermissten argentinischen Stürmers Emiliano Sala entdeckte Leiche ist geborgen worden. Das bestätigte die britische Flugunfallbehörde AAIB, wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Donnerstag berichtete. Die Behörde habe aber nicht mitgeteilt, um wen genau es sich bei der Leiche handele. Sala wollte am 21. Januar nach einem Millionentransfer vom französischen Erstligisten FC Nantes zum Premier-League-Klub Cardiff City in Wales fliegen. Beim Flug über den Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem 28-Jährigen und seinem Piloten aber von den Radarschirmen.