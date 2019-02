Emiliano Sala: Abgestürztes Flugzeug von Premier-League-Star im Ärmelkanal gefunden

Die Suche nach dem verschollenen Flugzeug von Fußballstar Emiliano Sala und seinem Piloten David Ibbotson wurde abgeschlossen. Wie Sky News aus Großbritannien unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, wurde die verschollene Maschine, die den argentinischen Stürmer zu seinem neuen Verein Cardiff City bringen sollte, von einem an der Suche beteiligten Schiff auf dem Grund des Ärmelkanals lokalisiert. Darüber soll die Familie in Kenntnis gesetzt worden sein.

Die Piper Malibu, mit der Sala nach einem 18-Millionen-Euro-Transfer von seinem Ex-Klub FC Nantes nach Wales gebracht werden sollte, war am vorvergangenen Montag über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden. Die Maschine befand sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe des Casquets-Leuchtturms auf der britischen Kanalinsel Guernsey. Nach zwei Tagen intensiver, aber erfolgloser Suche hatten die Behörden erklärt, dass nicht weiter nach dem Flugzeug gesucht werde. Seitdem gab es kaum noch Hoffnung auf ein Überleben der beiden Insassen.

Familie von Emiliano Sala strengte private Suche an

Trotzdem strengte die Familie Salas unter der Mithilfe von prominenten Fußballern wie Kylian Mbappé und Ilkay Gündogan private Suchanstrengungen an - dabei mit Hilfe von zwei Schiffen wurde ein Sitzkissen aus der Unglücksmaschine gefunden.

Nun wurde das gesamte Flugzeug von einem Boot lokalisiert. Zuvor war der Sektor, in dem die Maschine vermutet wurde, auf weniger als vier Quadratmeilen eingegrenzt.

Cardiff City verabschiedet sich emotional

Cardiff City hat sich am Samstag beim 2:0 gegen Bournemouth mit einer emotionalen Choreografie von seinem Stürmer verabschiedet , der niemals für die Waliser auflief. "Nach dem Schlusspfiff hat mich alles wieder eingeholt", sagte Trainer Neil Warnock gegenüber talksport. "Emiliano hätte hier heute spielen sollen, wir wollten es heute für ihn leisten".

Schon vor dem Anpfiff gab es große Emotionen, Cardiffs Fans hatten eine Choreografie in den Farben von Salas Heimatland Argentinien vorbereitet, die während der Gedenkminute für den 28-jährig Verschollenen gezeigt wurde. Darüber prangte in goldenen Lettern der Name "SALA". Seine Mitspieler trugen Shirts mit einem Foto des Stürmers.