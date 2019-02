Emiliano Sala ist tot: Leiche aus Flugzeug-Wrack identifiziert

Sala wollte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem 28 Jahre alten Fußballer und seinem Piloten aber von den Radarschirmen. In der später georteten Maschine wurde dann die Leiche entdeckt. Versuche, das Flugzeug zu bergen, blieben bisher erfolglos, zuletzt unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen. Die Maschine soll sich im Ärmelkanal in einer Tiefe von rund 67 Metern nördlich der Kanalinsel Guernsey befinden.

Cardiff-Fans mit emotionaler Chorografie für Sala

Die Fans von Cardiff City gedachten Sala mit einer emotionalen Choreografie am vergangenen Wochenende: "Nach dem Schlusspfiff hat mich alles wieder eingeholt", sagte Trainer Neil Warnock nach dem 2:0-Sieg gegen den gegen den AFC Bournemouth gegenüber talksport. "Emiliano hätte hier heute spielen sollen, wir wollten es heute für ihn leisten". Schon vor dem Anpfiff gab es große Emotionen, Cardiffs Fans hatten eine Choreografie in den Farben von Salas Heimatland Argentinien vorbereitet, die während der Gedenkminute für den 28-Jährigen gezeigt wurde. Darüber prangte in goldenen Lettern der Name "SALA". Seine Mitspieler trugen Shirts mit einem Foto des Stürmers.