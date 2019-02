Es sollte eine große Geste für den im Januar 2018 verstorbenen Emiliano Sala (✝28) werden, doch eine Fan-Choreographie in Gedenken an den Argentinier wird nun teuer für den FC Nantes. Die Anhänger des französischen Klubs hatten während eines Heimspiels in Gedenken an den bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Stürmer unter anderem mehrere Pyro-Fackeln gezündet. Die Aktion stieß bei der Disziplinarkommission der französischen Ligue 1 allerdings auf Kritik - jetzt muss der Verein eine Strafe in Höhe von 21.000 Euro zahlen.

Was war passiert?

Beim Heimspiel gegen die AS St. Etienne, bei der der Ex-Dortmunder Neven Subotic unter Vertrag steht, zündeten die Fans des Sala-Klubs einige bengalische Feuer in der Fankurve. Zwischen den Pyro-Fackeln wurde dann ein riesiges Porträt von Sala über die Köpfe der Anhänger hinweg gespannt. Aufgrund der auch in Frankreich verbotenen Pyrotechnik wurde der Verein dann von der Disziplinarkommission der ersten französischen Liga mit einer Geldbuße von 16.500 Euro bestraft.

Bereits im Spiel gegen Olympique Nîmes am 10. Februar hatten die Fans mit einer ähnlichen Pyro-Aktion Sala ihren Respekt gezollt - dafür verhängte die Komission eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro. In der Summe macht das 21.000 Euro, die der Verein nun begleichen muss.

Salas Flugzeug über Ärmelkanal abgestürzt

Sala wollte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen. Über dem Ärmelkanal verschwand die Propellermaschine mit dem 28 Jahre alten Fußballer und seinem Piloten aber von den Radarschirmen. In der später georteten Maschine wurde dann Anfang Februar die Leiche des Argentiniers entdeckt und identifiziert. Versuche, das Flugzeug zu bergen, blieben bisher erfolglos, zuletzt unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen. Die Maschine soll sich im Ärmelkanal in einer Tiefe von rund 67 Metern nördlich der Kanalinsel Guernsey befinden.