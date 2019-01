Spendenaktion: Suche nach Fußballer Emiliano Sala könnte fortgesetzt werden

Wird Emiliano Sala doch noch lebend gefunden? Die Familie des wohl über dem Ärmelkanal mit einer Propellermaschine abgestürzten Fußball-Profis glaubt fest daran:"Ich weiß in meinem Herzen, dass Emiliano noch lebt", sagte Schwester Romina am Freitag gegenüber der Presse. Nun könnte die am Donnerstag abgebrochene Suchaktion doch wieder fortgesetzt werden - mit Hilfe einer privaten Spendenaktion.