Nach Flugzeug-Drama um Sala: Cardiff-Trainer Neil Warnock dachte an Rücktritt - "Es gibt wichtigere Dinge"

Der Schock sitzt tief bei Neil Warnock. Der Trainer von Cardiff City hat sich erstmals nach dem mutmaßlichen Flugzeug-Unglück um Emiliano Sala geäußert. Der argentinische Fußballprofi war am Abend des 21. Januar auf dem Weg vom französischen Nantes ins walisische Cardiff. Auf dem Weg verschwand das Flugzeug mit ihm und dem Piloten an Bord über dem Ärmelkanal vom Radar. Am Tag zuvor war der 15-Millionen-Transfer des 28-Jährigen vom FC Nantes zum Premier-League-Klub verkündet worden.

"Das war die schwerste Woche meiner Karriere"

Cardiff-Coach Warnock war also in Erwartung des teuersten Neuzugangs der Vereinsgeschichte. Dass Sala auf dem Weg zu ihm womöglich verunglückt sei, hat dem 70-Jährigen schwer zu schaffen gemacht. "Ich bin seit über 40 Jahren im Fußball tätig und trotzdem war das mit Abstand die schwerste Woche meiner Karriere", sagte Warnock der BBC. Er habe daher "24 Stunden an jedem Tag der letzten Woche" über einen Rücktritt nachgedacht.

"Ich habe so etwas nie erlebt. Das ist komplett neues Territorium. Solche Dinge passieren eigentlich nicht. Oder man redet es sich zumindest ein", sagte Warnock. "Es gibt wichtigere Dinge, wissen Sie? Dafür braucht es erst so etwas, um das zu realisieren." Diese Gedanken hat der Trainer des englischen Klubs mittlerweile aber abgelegt, er will die "massiv schwere" Aufgabe nun doch annehmen.

Diese Deutschen spielen in der Premier League Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Anzeige

Warnock ist froh über weitere Suche nach Sala