Emiliano Sala: Offenbar Sitzkissen aus abgestürzten Flugzeug gefunden

Fortschritt in der Suche um den verschollenen argentinischen Fußballer Emiliano Sala: Wie die englische Flugunfall-Untersuchungsabteilung (AAIB) berichtet, wurden Materialien aus der Propellermaschine, mit der er und sein Pilot am 21. Januar Richtung Cardiff unterwegs waren, gefunden. Das Flugzeug, das den Argentinier von seinem Ex-Klub FC Nantes nach Wales bringen sollte, war am vergangenen Montag über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden.