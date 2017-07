Emirates Cup: Erste Test-Niederlage für RB Leipzig

London/Leipzig. Erfolgloses Erstlingswerk der Rasenballer beim Emirates Cup in London. Beim Turnierauftakt geht das Team von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl leer aus, kassiert eine 0:1(0:1)-Niederlage gegen das spanische Topteam FC Sevilla. Nach drei Siegen in Folge musste der nach dem Wechsel müde werdende deutsche Vize-Meister die erste Test-Niederlage hinnehmen.

Beim Anpfiff der Partie waren nur 25000 Fans zugegen, am Ende säumten über 50000 das Rund. Grund: Gastgeber Arsenal spielte im Anschluss gegen Benfica Lissabon. Die Start-Elf von RB-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl ließ diverse Schlüsse zu. Klar ist: Willi Orban wird/ist Nachfolger von RB-Kapitän Dominik Kaiser, trägt 2017/2018 die Binde. Kaiser kann das verschmerzen. Klar ist auch, dass Dayot Upamecano einstweilen in der Innenverteidigung neben Orban gesetzt ist. Torhüter Peter Gulacsi ist und bleibt offenbar die Nummer eins. Und natürlich lässt Hasenhüttl keine Luft an seine Stars Naby Keita und Emil Forsberg. Keita ist gegen Sevilla bester Rasenballer, Forsberg glänzt als Ballschmeichler.

Sevilla geht nach Elfmeter-Tor in Führung

RB Leipzig geht nach der Pause die Luft aus.

In der zweiten Halbzeit verdienen sich die Spanier, die hinter Atletico, Barcelona und Real Vierter in der Primera Division geworden sind, den Sieg. Keeper Gulacsi verhinderte in der 55. Minute das 0:2 (55.) gegen Correa, der nach einem misslungenen Pass von Stefan Ilsanker freie Bahn und das zweite Tor vor Augen hatte. 63. Minute, RB macht auch noch mit. Lukas Klostermann schießt nack Eckball volley in die Arme des Sevilla-Torhüters. 68.: Montoya haut eine Flanke an die Leipziger Latte. Danach passiert nicht mehr viel. RB gibt alles, hat aber keinen Sprit mehr im Tank. Sevilla schaukelt den Sieg nach Hause. Beziehungsweise ins Hotel. Glückwunsch: Der 17-jährige Kilian Ludewig feierte in London sein Debüt bei dem RB-Profis.