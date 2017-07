2:0 gegen Benfica - RB Leipzig souverän und griffig

Anzeige

Leipzig/London. 0:1 gegen den FC Sevilla, 2:0 gegen Benfica Lissabon beim Emirates Cup in London, eine sechsstellige Antrittsgage kassiert und mindestens Platz drei: Well well, RB Leipzig. Was so viel heißt wie: nicht schlecht. Der zweitägige London-Trip der Roten Bullen hat dem Vize-Meister diverse Erkenntnisse, Geld, Liebe und Renommee gebracht. Die Männer von Ralph Hasenhüttl haben vor den Augen von Millionen TV-Zuschauern und je 10000 bis 50000 Fans im Emirates-Stadium respektabel mitgehalten und solange der Tank voll war, auch auf europäischer Bühne den allseits bekannten RB-Fußball gezeigt. Früh und hoch störend.

Hasenhüttl brachte am Londoner Wochenende zwei Teams in Stellung. Dabei hatte die Sonnabend-Elf um die Herren Peter Gulacsi, Willi Orban, Naby Keita und Emil Forsberg mehr von einer vermeintlichen Stammformation als jene Truppe, die am Sonntag ran durfte. Während Bruma und Gefolge Benfica beherrschte, wurden die leicht angeschlagenen Stars Timo Werner und Diego Demme in Leipzig gelympht und zogen sich dabei die MDR-Übertragung aus London rein.

Fotogalerie RB Leipzig - Benfica Lissabon RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (4) RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (5) Marcel Halstenberg freut sich über den Führungstreffer zum 1:0 gegen Benfica Lissabon. © Imago RB Leipzig - Benfica Lissabon (Picture Point) (1) RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (3) RB Leipzig - Benfica Lissabon (Picture Point) (2) RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (1) RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (2) RB Leipzig - Benfica Lissabon (imago) (1) RB Leipzig - Benfica Lissabon (PicturePoint) RB Leipzig - Benfica Lissabon (PicturePoint)

Routinier Marvin Compper, Herbergsvater der Sonntag-Pfadfinder und Kopfball-Torschütze zum 2:0 (53. nach Dominik-Kaiser-Vorlage) konnte sich schnell mit dem 2:0 gegen Benfica anfreunden. „Unserer jungen Mannschaft helfen Tests auf diesem Niveau auf jeden Fall weiter." Linksverteidiger Marcel Halstenberg hatte in der 18. Minute für die 1:0 Führung gesorgt, sammelte Pluspunkte im Duell mit Bernardo. Coach Hasenhüttl sprach von einem „tollen Erlebnis" und zwei Partien, „die uns alles abverlangt haben". Seine Jungs mussten nach acht harten Tagen im schönen Seefeld den inneren Schweinehund überwinden. Und der schaute an beiden Tagen mehrfach vorbei.

Naby Keita hatte übrigens keine Lust, sich vor den Kameras zu seinen Innenleben, Klopp und Co. zu äußern. Liverpools Star-Trainer Jürgen Klopp war nach dem 3:0 bei der Hertha zu Scherzen aufgelegt, sagte in Sachen Keita klopp und klar: „Dann bieten wir eben 300 Millionen."

Nach zwei freien Tagen beginnt am Mittwoch der RB-Feinschliff auf die Sonnabend-Generalprobe gegen Stoke City (RB-Arena, 16.45 Uhr).

