Emotionaler Enke-Moment: Siegerin des Schreibwettbewerbs Andrea Tschirch geehrt

Am Sonnabend jährt sich der Todestag des früheren 96-Torwarts Robert Enke zum neunten Mal. Mit Unterstützung der Neuen Presse hatte die Robert-Enke-Stiftung zu einem Schreibwettbewerb unter dem Motto „Mein emotionaler Moment mit Robert Enke“ aufgerufen. Über 80 Einsendungen gingen bei der Jury um Teresa Enke, Per Mertesacker und Ronald Reng ein. „Ich habe in den letzten Tagen viele Taschentücher beim Lesen der Texte gebraucht“, erzählt Teresa Enke, „so sehr haben mich die Geschichten gepackt. Dafür danke ich allen Autorinnen und Autoren, auch dass sie derart berührende Beiträge für und über Robert verfasst haben.“

Bei einer emotionalen Trauerfeier in der Arena gedachten 35.000 Menschen in einer einstündigen Zeremonie an Robert Enke. © dpa

Ich sah aus einiger Distanz nur, wie sich Robert Enke zu Tim herunterbeugte, um auf dem T-Shirt zu unterschreiben. Plötzlich zeigte Tim mit dem Finger auf mich. Mir war das dann doch sehr unangenehm, aber Herr Enke nickte mir sehr nett zu. Später erfuhr ich von Tim, was da los gewesen war. „Cooles Shirt, wer hat denn das ge­macht?“, hatte Robert Enke ihn gefragt. Von dem Tag an ist Tim nur noch mit diesem T-Shirt rumgelaufen, egal, ob in der Schule, im Hort oder beim eigenen Fußballtraining. Er war natürlich Torwart, wegen Robert Enke.

Das Vorbild Robert Enke

Auch zum 96-Training ging Tim fortan immer wieder. Er stellte sich hin und wartete, dass er mit Robert Enke reden durfte. Ich glaube, er fragte ihn Löcher in den Bauch: Was Robert am liebsten trank, was er am liebsten aß … Irgendwann wollte Tim nur noch Milchreis essen, und das lag natürlich auch an Robert Enke. Ich habe mal gehört, dass jeder Mensch ein Märchen braucht. Tim, aber auch mir als Mama, schenkte Robert Enke dieses Märchen: dass da jemand war, der mir, ohne es selbst zu wissen, in der Erziehung half.