Stralsund. Joker Timo Wenzel brachte die Reserve der SG Empor Richtenberg zum Jubeln. Denn er schoss sein Team im Duell der Fußball-Kreisoberliga beim Stralsunder FC zum Sieg. Empor begann sehr gut, doch war es die Heimelf die per Foulstrafstoß die Führung erzielte. Empor hatte aber die passende Antwort parat und glich durch Stefan Klabunde aus. Beim 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause verschlief Empor die ersten Minuten und so konnte die Heimelf blitzschnell die erneute Führung erzielen. In der 55. Spielminute traf Abubacarr Barrow auf Seiten der SGE zum vielumjubelten und verdienten 2:2.

Empor spielte munter nach vorne, doch konnten die Gäste ihre Torchancen nicht nutzen. So dauerte es bis zur 73. Minute, eher der eingewechselte Timo Wenzel Empor mit seiner ersten Ballberührung in Front und damit zum Sieg schoss. Empor verwaltete das 3:2 clever bis zum Schluss und springt nach dem Sieg vorerst auf Platz eins in der Tabelle.